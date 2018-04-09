Ещё
«Абсолют» стал титульным партнером Московского марафона
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Абсолют» стал титульным партнером Московского марафона 

Ведомости 49 минут назад
Инвестиционная группа «Абсолют» стала титульным партнером Московского марафона, который теперь сменит название на «Абсолют Московский марафон». Сообщение об этом опубликовано на странице марафона в Facebook. Прежними титульными партнерами Промсвязьбанк (в 2016-2017 г.).
Среди других спонсоров марафона BMW, Barilla, МТС, «Лужники», МГТС.
Ближайший «Абсолют Московский марафон» состоится 23 сентября 2018 г. В рамках соревнования пройдут забеги на 42,2 км и 10 км, корпоративная эстафета, заезды на хендбайках и гоночных колясках. Маршрут марафона пройдет по центру города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по Тверской улице и Театральному проезду.
Московский марафон — крупнейшее в Москве соревнование по бегу, проводимое ежегодно с 2013 г. Соревнование входит в Международную ассоциацию марафонов и забегов AIMS. К участию в марафоне допускаются профессиональные спортсмены и любители.
Ведомости: последние новости
VIP-гостей на ЧМ-2018 накормят рестораны Аркадия Новикова и Ginza Project FIDE потребовала отставки Илюмжинова Россия попросит МОК подумать о приглашении оправданных атлетов на Олимпиаду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение