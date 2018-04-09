«Нас начнут сталкивать лбами»: будет ли в думе Екатеринбурга новый либеральный блок

Константин Киселев, Дмитрий Головин и Либеральный блок в гордуме Екатеринбурга в настоящее время представляют депутаты уже несуществующей партии «Гражданская платформа». Это Евгений Ройзман Александр Хан . По информации источников «ФедералПресс», последний выставлять свою кандидатуру на предстоящие выборы не будет. А вот экс-кандидат в губернаторы Свердловской области Константин Киселев и предприниматель Дмитрий Головин активно ищут, от какой политической силы идти на выборы в сентябре 2018 года.

«С Головиным мы постоянно в переговорах, мы постоянно на контакте. Есть понимание, что целесообразно объединять усилия, а не разъединять их. Мы ведем переговоры со всем набором правых партий. Их у нас не так много. И хотелось бы выстроить стратегию не конкурентную. Хотя, я думаю, что власть будет как раз сталкивать нас лбами», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» о своих планах депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев.

Политолог Анатолий Гагарин считает, что самая большая вероятность для депутатов от «Гражданской платформы» сохранить мандаты — это идти на выборы от «Яблока»

«У них сейчас один единственный шанс — им нужно присоединиться к Ройзману, потому что сами по себе они вряд ли пройдут по одномандатным округам и идти от какой-то партии, которая имеет возможность выдвигать своих кандидатов и не собирать подписи. Скорее всего это будет «Яблоко». Нужно уговорить Ройзмана взять их с собой, если он соберется идти на выборы. Он, конечно, еще не дал свое согласие, но это в его репертуаре: он обычно всегда в последний момент заявляет о том, что он решил», — поделился мнением с «ФедералПресс» руководитель Уральского филиала ФорГО Анатолий Гагарин.

Дело в том, что значительные «льготы» и возможность представлять списки на выборы без сбора подписей «Яблоко» получило благодаря тому, что партия была представлена депутатами в органах местного самоуправления (в Первоуральске — прим. ред). В самом «Яблоке» комментировать переговоры и возможных кандидатах не стали: «Настолько сейчас ситуация напоминает ртуть. Устойчивости нет», — заявил корреспонденту «ФедералПресс» лидер свердловского отделения партии Дмитрий Окатьев , отметив, что определиться с кандидатами должны в течение апреля — мая.

Однако, имеют виды на представителей «Гражданской платформы» в гордуме Екатеринбурга и в других политических партиях. Так, координатор региональной сети штабов Собчак Тимур Валеев написал на своей странице в Фейсбуке, что «Партия перемен» («Гражданская инициатива») заинтересована в сотрудничестве с Евгением Ройзманом.

«В Екатеринбурге у нас был сильный предвыборный штаб, и если объединиться с мэром города Ройзманом, можно рассчитывать на конкретный результат в виде прохождения наших кандидатов в городскую думу», — говорится в посте Тимура Валеева.

Более подробного плана работы в период выборов в думу Екатеринбурга в партии еще нет: «В любом случае партия будет принимать участие в выборах, но в каком составе и формате — это пока только обсуждается, стратегия готовится», — сообщил корреспонденту «ФедералПресс» глава штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге Евгений Рон.

Нет определенности и у сторонников Навального. Сейчас все силы местного штаба оппозиционера брошены на поиск нового регионального координатора. Виктор Бармин , отвечавший за координацию в штабе Навального по Свердловской области, уходит из политики. Сейчас на его должность объявили конкурс. Корреспонденту «ФедералПресс» Виктор Бармин рассказал, что одним из условий борьбы станет предоставление претендентами проекта, отражающего участие сторонников Навального в выборах в гордуму Екатеринбурга.

Пробиваться в думу столицы Урала планирует и «Парнас» . Одним из тех, кто пойдет от этой партии по одномандатным округам станет координатор сборщиков подписей за Собчак и член политсовета «Парнас» Максим Верников . Возможный кандидат в депутаты рассказал корреспонденту «ФедералПресс», что партии оппозиционного крыла уже начали договариваться между собой о том, как не мешать друг другу в борьбе за голоса избирателей.

«У нас есть договоренность с «Яблоком», что если нам удастся зарегистрироваться в округах, то они не будут выставлять своих кандидатов, то есть именно по одномандатным округам будет разделение. Они, возможно, даже изначально не будут выдвигать в тех округах, в которых мы будем собирать подписи. Я думаю, что с партией «Перемен» аналогично. Она с первого же дня заявила, что не собирается паразитировать на этой теме, что они будут работать исключительно на созидание и не собираются заниматься отнятием голосов. Если они сохранят это слово, то тогда можно надеяться, что они также будут разделять с нами округа», — сообщил корреспонденту «ФедералПресс» Максим Верников.

Однако для подобной работы по распределению одномандатных округов между партиями нужны большие ресурсы. «Для такой работы нужны ресурсы в округе, которых у таких кандидатов редко находятся. Если что-то распределять, то нужно быть очень уверенным в себе, чтобы по одномандатным округам куда-то пройти. Среди тех фамилий, что вы назвали, нет ни одной, которая прошла бы по одномандатному округу», — прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» политолог Александр Белоусов . При этом он отметил, что без депутатов либерального крыла столица Урала не останется.

«Мне кажется, это уж совсем абсурдно, чтобы без либерального корпуса остался Екатеринбург. Это будет совсем искусственное новообразование и нужно иметь очень сильную административную волю, чтобы не допустить этих кандидатов, чтобы заблокировать у любой партии либерального толка возможность забрать к себе этих кандидатов либо участвовать в выборах», — дал оценку Александр Белоусов корреспонденту «ФедералПресс».