Росздравнадзор подготовит рекомендации по регистрации медизделий

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости Росздравнадзор подготовит методические рекомендации по регистрации медицинских изделий, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Павлюков.

Он отметил, что в России сейчас довольно быстро происходит регистрация изделий для медицинского применения, но иногда процесс регистрации тормозится из-за допущенных ошибок.

"Сейчас Росздравнадзором… разрабатываются методические рекомендации, в которых будут описываться детально все процедуры, связанные с регистрацией медицинского изделия. Полагаю, что до конца этого месяца данные рекомендации мы подготовим", — сказал Павлюков на круглом столе «Цифровизация медицины. Анализ правоприменительной практики в Российской Федерации. Задачи и дальнейшие перспективы законотворческой деятельности».