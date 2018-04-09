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Росздравнадзор подготовит рекомендации по регистрации медизделий
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Росздравнадзор подготовит рекомендации по регистрации медизделий 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Росздравнадзор подготовит методические рекомендации по регистрации медицинских изделий, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Павлюков.
Он отметил, что в России сейчас довольно быстро происходит регистрация изделий для медицинского применения, но иногда процесс регистрации тормозится из-за допущенных ошибок.
"Сейчас Росздравнадзором… разрабатываются методические рекомендации, в которых будут описываться детально все процедуры, связанные с регистрацией медицинского изделия. Полагаю, что до конца этого месяца данные рекомендации мы подготовим", — сказал Павлюков на круглом столе «Цифровизация медицины. Анализ правоприменительной практики в Российской Федерации. Задачи и дальнейшие перспективы законотворческой деятельности».
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