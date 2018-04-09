Пять золотых медалей завоевали нижегородские каратисты на «Золотом кольце»

Юные нижегородские каратисты стали победителями и призерами открытого международного турнира «Золотое кольцо России» по киокушинкайкан каратэ, который проходил в Иваново 8 апреля. Об этом сообщает Федерация всестилевого каратэ России.