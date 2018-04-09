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Пять золотых медалей завоевали нижегородские каратисты на «Золотом кольце»
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Пять золотых медалей завоевали нижегородские каратисты на «Золотом кольце» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Юные нижегородские каратисты стали победителями и призерами открытого международного турнира «Золотое кольцо России» по киокушинкайкан каратэ, который проходил в Иваново 8 апреля. Об этом сообщает Федерация всестилевого каратэ России.
В соревнованиях по кумитэ приняли участие около 500 бойцов из Эстонии, Азербайджана, Таджикистана и 13-ти регионов России. Нижний Новгород представляла команда из девяти спортсменов под руководством тренера Шаига Гулиева. Они завоевали пять золотых и одну серебряную медали. Первые места в своих категориях заняли: Всеволод Чигарев (9 лет), Александр Герасюк (10 лет), Дмитрий Котов (10 лет), Сергей Зубов (13 лет) и Азиз Гасанов (15 лет). Серебряную медаль привез Мирослав Книгин (11 лет). Мирослав Книгин встретился в финале с Дмитрием Котовым, до этого ребята провели по четыре победных боя.
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