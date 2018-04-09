Курские футболисты снова сыграют с московским ЦСКА

С 9 по 12 апреля в Москве пройдёт VIII всероссийский турнир памяти семьи легендарных футболистов и тренеров Григория Владимира Федотовых , организованный РОО «Детская футбольная лига» и ПФК «ЦСКА» (Москва)

Игры пройдут на стадионе «Октябрь», где базируется ПФК ДЮСШ «ЦСКА» (Москва). За результатами игр можно следить на официальном сайте ДФЛ.