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Курские футболисты снова сыграют с московским ЦСКА
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Курские футболисты снова сыграют с московским ЦСКА 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
С 9 по 12 апреля в Москве пройдёт VIII всероссийский турнир памяти семьи легендарных футболистов и тренеров Григория и Владимира Федотовых, организованный РОО «Детская футбольная лига» и ПФК «ЦСКА» (Москва)
Команда «ДЮСШ № 4» под руководством тренеров Евгения Кудрявцева и Вадима Токарева по итогам жеребьевки попала в группу «Д», где ребята встретятся с пензенской «ДЮСШ № 8», ПФК ДЮСШ «ЦСКА-2» из Москвы (9 апреля) и «Академией Юрия Коноплева» из Тольятти (10 апреля). Всего в соревнованиях примут участие 20 команд. Победители групп и три лучших команды разыграют первые восемь мест. Кроме главных наград мальчишки разыграют Кубки партнёров по команде Владимира Федотова: Альберта Шестернева, Владимира Пономарёва, Юрия Истомина, Владимира Капличного, Юрия Пшеничникова, Валентина Афонина, Владимира Поликарпова и Марьяна Плахетко.
Игры пройдут на стадионе «Октябрь», где базируется ПФК ДЮСШ «ЦСКА» (Москва). За результатами игр можно следить на официальном сайте ДФЛ.
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