Женская команда «Чертаново» сыграла против «Спарты-Свиблово» 

Женские команды «Чертаново» и «Спарта-Свиблово» встретились в товарищеском противостоянии на «Арене Чертаново» в минувшее воскресенье, 8 апреля.
Матч чертановских футболисток против спортсменок из клуба Первого дивизиона завершился разгромным счетом 6:0 в пользу сине-белых. Несмотря на то, что «Спарта-Свиблово» является победителем финала Первого дивизиона в 2017 году, «чертановки» смогли опередить своего противника.
Во время игры больше остальных отличились пять футболисток «Чертаново»: Нелли Коровкина отметилась дублем, Юлия Бессолова, Маргарита Черномырдина, Дарья Солонович и Анастасия Тренькина забили по голу в ворота соперниц. Кроме того, Тренькина и Солонович стали дебютантками главной команды на прошедшем матче.
Отметим, что до игры «Чертаново» — «Спарта-Свиблово» на «Арене Чертаново» прошло награждение по итогам сезона-2017 в Высшем дивизионе первенства России. «Чертановки» получили бронзовые медали. А провели награждение генеральный директор Московской Федерации футбола Александр Старцев, главный тренер женской юниорской сборной РФ Валентин Гавва, технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков и воспитанник чертановской школы Роман Гриценко.
Источник: Женский футбол Чертаново
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/09/39618/