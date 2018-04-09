Женская команда «Чертаново» сыграла против «Спарты-Свиблово»

Женские команды «Чертаново» и «Спарта-Свиблово» встретились в товарищеском противостоянии на «Арене Чертаново» в минувшее воскресенье, 8 апреля.

Матч чертановских футболисток против спортсменок из клуба Первого дивизиона завершился разгромным счетом 6:0 в пользу сине-белых. Несмотря на то, что «Спарта-Свиблово» является победителем финала Первого дивизиона в 2017 году, «чертановки» смогли опередить своего противника.

Во время игры больше остальных отличились пять футболисток «Чертаново»: Нелли Коровкина отметилась дублем, Юлия Бессолова, Маргарита Черномырдина , Дарья Солонович и Анастасия Тренькина забили по голу в ворота соперниц. Кроме того, Тренькина и Солонович стали дебютантками главной команды на прошедшем матче.

Источник: Женский футбол Чертаново

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/09/39618/