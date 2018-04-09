«Возможно, Галицкий монетизирует выращивание будущих чемпионов»

— С чем связана отставка Игоря Шалимова , по вашему мнению?

— Очевидно, что уход Шалимова связан с поражением в матчах с прямыми конкурентами в премьер-лиге России. Это потери очков в весенней стадии сезона с командами классом ниже. До этого Краснодар терял очки с более сильными соперниками из первой пятерки, но набирал баллы на аутсайдерах.

Из последних трех туров накануне отставки, где разыгрывалось девять очков, набрали только два. Для команды, борющейся за попадание в зону лиги чемпионов, это низкий показатель.

На самом деле, замена главного тренера именно сейчас оказалась неожиданной. Шалимова можно было уволить еще полгода назад, когда ФК «Краснодар» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Црвене Звезде». Но длительное время звучали заверения о доверии Шалимова. Впрочем, наставник «быков» мог бы и доработать до конца года, если руководство клуба решило искать более статусного тренера.

Думаю, что руководство ФК поймало тот момент, когда хуже уже вряд ли будет. В итоге появилась возможность дать поработать воспитаннику клуба.

— Что стоит за желанием владельцев клуба сделать ставку на свои кадры?

— ФК «Краснодар» — это не только кузница молодых талантов на футбольном поле, но и место по подготовке тренеров. Много наставников трудятся в академии ФК «Краснодар». А владелец клуба Сергей Галицкий не раз говорил, что будет на нее опираться.

Сейчас дали шанс проявить себя молодому специалисту, который себя уже зарекомендовал, выиграв плей-офф юношеской лиги УЕФА с молодежной командой.

— Что ожидает «Краснодар» в ближайшее время?

— В этом году осталось еще шесть игр. Я думаю, что мы вряд ли увидим что-то новое, поскольку сохраняется еще шалимовский состав игроков в клубе. Состав команды до лета менять не будут, поскольку нет такой возможности. Заявки завершены.

Шансы на хороший результат у «Краснодара» по-прежнему сохраняются (включая попадание в Лигу чемпионов). Но не думаю, что «горожане» поднимутся выше четвертого места в турнирной таблице. Однако перспективы попасть в Лигу Европы до сих пор неплохие.

— Уход Шалимова вкупе с недавней продажей Галицким контрольного пакета акций «Магнита» активизировал слухи о планах миллиардера выставить на продажу и ФК «Краснодар». Могут ли эти слухи иметь под собой реальную почву?

— Такие слухи сейчас действительно ходят. Тем более, клуб является проектом одного инвестора, который здесь не обременен обязательствами перед акционерами.

Но нужно понимать, что клуб — это не только команда (как в большинстве случаев). В его активы входит шикарная база: академия, поля, большая школа с 10 тыс. учеников по всему краю. Я не думаю, что он продаст все это в одночасье одним лотом, как продал «Магнит». В ближайшее время — точно нет.

Считаю, что «Краснодар» в скором будущем выберет другую бизнес-модель в качестве дальнейшей стратегии существования клуба.

Можно вспомнить Португалию, где действуют вполне по европейским меркам крепкие европейские клубы с неплохим бюджетом. Это «Бенфика», «Спортинг». Но они специализируются на том, что открывают и выращивают новых звезд, а потом продают за очень неплохие деньги.

Мне кажется, что это хорошая стратегия для будущего развития «Краснодара», который сейчас завязан на одном человеке.

Фото: fckrasnodar.ru