Девятый фестиваль «Мир равных возможностей» завершил прием заявок

МОСКВА, 9 апр ‒ РИА Новости . Девятый фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» завершил прием заявок. В этом году на участие в конкурсе было подано 474 заявки из 48 регионов РФ, а также от создателей русскоязычных сайтов из Узбекистана, Республики Беларусь и Молдовы, сообщает пресс-служба Всероссийского общества инвалидов.

Наибольшее число заявок поступило из Москвы, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ленинградской областей, Республики Коми, Пермского края, Татарстана и Башкортостана. Самыми популярными номинациями стали «Открытие года» (109 заявок), где представлены интернет-ресурсы, впервые принимающие участие в фестивале, и «Жизнь продолжается» (107 заявок), на победу в которой претендуют блоги, личные сайты, страницы в соцсетях. На третьем месте по популярности (71 заявка) номинация «Вместе мы сможем больше», включающая интернет-ресурсы Всероссийского общества инвалидов и общественных организаций инвалидов.

"В этом году число заявок, поданных на конкурс, возросло и составило 474, из них 109 номинантов впервые участвуют в конкурсе, что свидетельствует о появлении новых интересных и полезных ресурсов, затрагивающих вопросы инвалидности и призванных объединить и помочь инвалидам. Сейчас оргкомитету фестиваля предстоит отобрать претендентов на номинирование — работы, которые войдут в шорт-лист, после чего члены экспертного совета, состоящего из представителей общественных организаций, бизнес-сообщества, сферы культуры и спорта, выберут трех лауреатов в каждой из девяти номинаций", — сообщил председатель оргкомитета фестиваля, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев

Церемония награждения победителей и лауреатов фестиваля состоится 31 мая 2018 года в Москве.