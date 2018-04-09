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На стадионе «Спартака» прошел отборочный турнир Кубка России по FIFA 18
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На стадионе «Спартака» прошел отборочный турнир Кубка России по FIFA 18 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В прошедшие выходные состоялся четвертый онлайн-отборочный турнир Кубка России по FIFA 18 и третий LAN-отбор, прошедший на «Открытие-Арене». В онлайне победителями стали Шамиль «slamebodl» Аков, Валентин «theFatall» Камардин, Руслан «artemchik1303» Уразбахтин, Рамзан «RRRAMZ10» Курбанов, а в первенстве на стадионе "Спартака" путевки в гранд-финал завоевали Николай «krab_11» Романенко, Олег «M_Grishay10» Матвиенко, Илья «Lasfly7» Пелехацкий, Ильмар «Baybek1996» Хайруллин. Матчи проходили в режиме Ultimate Team.
Напомним, гранд-финал Кубка России с призовым фондом 1 миллион рублей пройдет 12 — 13 мая в Yota Arena. Участие в нем примут 64 сильнейших киберфутболиста страны.
Победитель Кубка России получит путевку на финальный отбор чемпионата мира // «Казань Арена» примет вторую квалификацию на Кубок России по киберфутболу // Определились первые участники Кубка России по FIFA 18 // 1 миллион рублей разыграют на Кубке России по FIFA 18
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