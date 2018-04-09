Последние недели Конте в «Челси»

«Челси» не облегчил боль об утрате Уилкинса

«Со слабыми надеждами «Челси» на попадание в Лигу чемпионов следующего сезона по сути покончено после того, как команда позволила «Вест Хэму» спастись от поражения со счетом 1:1 на «Стамфорд Бридж» в день, когда фанаты «Синих» отдавали эмоциальную дань клубной легенде Рэю Уилкинсу, который умер на прошлой неделе в возрасте 61 года — не было никакой победы, чтобы облегчить душевную боль. Подопечные Антонио Конте повели в счете по ходу первого тайма благодаря голу Сесара Аспиликуэты, но Хавьер Эрнандес принес ничью гостям, чем приблизил свой коллектив к спасению в АПЛ», — пишет на страницах The Independent Крис Хэтеролл

«Результат, который был встречен недовольным гулом болельщиков хозяев поля, оставил их любимцев на пятом месте Премьер-лиги, в 10 очках отставания от идущего на четвертой позиции «Тоттенхэма» (и с гораздо худшей разницей мячей), в то время, как до конца текущего розыгрыша осталось провести лишь шесть поединков, тогда как «Молотобойцы» — 14-е с отрывом в шесть баллов от зоны вылета. Это была игра, которая по-настоящему жила в последние 20 минут, где на фоне молчаливой атмосферы наблюдались средние скорости. Тем не менее, исход матча может иметь большое значение для обоих менеджеров — Антонио Конте оказывается под еще большим давлением, а Дэвид Мойес близок к спасению своего коллектива от вылета».

«Челси» не хватило постоянства в игре

«Действующий чемпион Англии выиграл лишь три матча АПЛ в этом году, из-за чего их перспективы попасть в Лигу чемпионов угасают с каждой икотой, пока менеджер жалуется на все те же недостаки в игре… В этом поединке у хозяев наблюдались намеки на блеск в игре, не говоря уже о том, что на первых минутах выступление «Челси» угрожало попросту смести «Вест Хэм», но заслуга в том, что гости сохранили порядочный счет, лежит не только на вратаре Джо Харте . Атакующая тройка «Синих» как будто питалась энергией Н'Голо Канте в центре поля, где француз совершил безумное количество перехватов и коротких передач, заставляя Сеска Фабрегаса действовать на его стороне», — отмечает в материале The Guardian Доминик Файфилд.

«Движения Виллиана и Эдена Азара впереди были размыты, но когда у них получалось взаимодействовать, комбинации проходили сквозь чужую оборону, как нож сквозь масло. Кое-что из их тонкой игры захватывало дух, как та многоходовка, когда передача Фабрегаса из глубины открыла для Азара и Альваро Мораты позицию для обмена пасов на скорости, благодаря чему бельгиец остроумно освободил от опеки Виллиана».

«Челси», которого не хватало

«После поражения 1:3 от «Тоттенхэма» на прошлой неделе, стало слишком очевидно, что шансов у «Челси» на четвертое место уже нет, и о будущем Конте в клубе возникли серьезные сомнения, ситуация могла развиваться по двум сценариям. Либо «Синие» предстали бы в том виде, как к этому привыкли, когда результат не несет в себе серьезных последствий — играть закрыто и убегать в контратаки, экономя энергию на полуфинал Кубка Англии против «Саутгемптона», — либо действовать активно в атаке, отбросив все давление и возобновив ощущение нацеленности на чужие ворота. Удивительно для себя, но хозяева выбрали второй вариант», — анализирует тактику пока еще чемпиона в материале на ESPN Майкл Кокс

«Фанаты «Челси» имеют право спросить, где именно была эта команда в последние недели, когда их атакующие действия отличались низкой скоростью, а также интенсивности. Это та самая группа исполнителей, которая так эффектно одержала победу в Премьер-лиге прошлого сезонв, и хотя Конте может вполне обоснованно жаловаться на плохое качество прибывших новичков летом, все еще невероятно, как лондонцы оказались в ситуации, где они борются с «Арсеналом» лишь за пятое место».

Все меньше сомнений об уходе Конте из «Челси»

«В течение нескольких лет Хавьер Эрнандес был суперзапасным в "Манчестер Юнайтед" , а также тем, кто часто причинял боль «Челси» — на сей раз он сделал это снова, появившись на замену, чем обеспечил свою команду важным баллом в борьбе за место в элите английского футбола. Это также покончило с любыми оставшимися надеждами «Синих» попасть в главный еврокубок. Менеджером «МЮ», который продал Чичарито, был именно Мойес (на самом деле трасфер мексиканца состоялся при Луи ван Гале — прим. LiveSport.Ru), и как раз он получил в свое распоряжение игрока, который все никак не может стать основным в новом коллективе», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.