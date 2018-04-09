Эдита Пьеха опровергла слухи о поведении своих родных 

Известная российская исполнительница Эдита Пьеха прокомментировала недавние сообщения в СМИ на тему ее незавидного положения в одной из питерских клиник. Напомним, что еще только сегодня утром новостная лента пестрила сообщениями о том, что родные не навещают 80-летнюю звезду эстрады, уже несколько дней страдающую от приступов сезонного бронхита в отсутствии необходимых препаратов.
По словам Эдиты Станиславовны, эти сведения сильно преувеличены. На самом деле, когда она дала добро на встречу с очередным журналистом, то заодно попросила его прикупить по дороге «упаковку самых простых таблеток», за которые позднее отдала деньги. «Надеюсь, уже через пару дней меня выпишут», — подтвердила она слова своего внука Стаса, ранее пытавшегося успокоить поклонников, передают kp.ru. «В тот день все мои близкие были очень заняты. Но я ничего страшного в этом не вижу», — высказалась она о тревожных утренних сообщениях в прессе.