ОНФ попросил власти Южного Урала проверить ситуацию со спортшколами

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) повторно попросили губернатора челябинской области проверить процесс оптимизации детских спортивных школ — в первую очередь из-за ситуации вокруг директора спортшколы «Конас» Олега Строгонова , сообщает пресс-служба ОНФ.

Напомним, что директор был уволен, после чего началась голодовка в знак протеста — она продолжается уже пятый день. Один из участников акции уже госпитализирован.

Как говорится в заявлении, «Общероссийский народный фронт считает, что проводимая оптимизация спортивных школ в Челябинске без обсуждения с общественностью ее итогов, рисков и экономического обоснования может нанести непоправимый ущерб развитию массового спорта в Челябинской области. Вместо давления на директоров и тренеров спортшкол, которые открыто высказывают свои опасения по поводу такой оптимизации, чиновникам надо научиться слышать людей и разговаривать с ними».