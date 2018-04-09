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ОНФ попросил власти Южного Урала проверить ситуацию со спортшколами
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ОНФ попросил власти Южного Урала проверить ситуацию со спортшколами 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) повторно попросили губернатора челябинской области проверить процесс оптимизации детских спортивных школ — в первую очередь из-за ситуации вокруг директора спортшколы «Конас» Олега Строгонова, сообщает пресс-служба ОНФ.
Напомним, что директор был уволен, после чего началась голодовка в знак протеста — она продолжается уже пятый день. Один из участников акции уже госпитализирован.
Как говорится в заявлении, «Общероссийский народный фронт считает, что проводимая оптимизация спортивных школ в Челябинске без обсуждения с общественностью ее итогов, рисков и экономического обоснования может нанести непоправимый ущерб развитию массового спорта в Челябинской области. Вместо давления на директоров и тренеров спортшкол, которые открыто высказывают свои опасения по поводу такой оптимизации, чиновникам надо научиться слышать людей и разговаривать с ними».
Общественники требуют разъяснения позиции начальника управления физической культуры и спорта Челябинска Евгения Иванова, а также ответа от спортивных чиновников, почему из сборной Челябинской области по карате исключили более 50 воспитанников тренеров Владимира Холкина и Юрия Краснопевцева — то есть, тех самых тренеров, которые в 2017 году выступили против действий чиновников, затеявших необоснованную оптимизацию детских спортивных школ, приведшую к закрытию спортивных залов и увольнениям.
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День поминовения. Родительский день в 2018 году выпадает на 17 апреля ОМОН обеспечивает безопасность на чемпионате мира по танцам в Челябинске Тренерский состав спортшколы «Конас» продолжает голодовку третьи сутки
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