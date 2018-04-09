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Спортдайджест: бегом через Сахару и девушки на шее
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Спортдайджест: бегом через Сахару и девушки на шее 

Мир24 57 минут назад
Фото: Мир24
Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева подготовила обзор самых интересных новостей из мира спорта.
Наталья Седых — главный претендент на победу в легендарном марафонском забеге через пустыню Сахара. Первый этап россиянка завершила с лучшим временем. Седых далеко не новичок подобных экстремальных соревнований. Знаменитый марафон «Де Сабль» уже покорился ей два года назад. Это 257 километров пути по раскаленному песку, где дневная температура достигает 50 градусов по Цельсию, а ночью опускается до минусовых отметок. Все необходимое участники должные нести на себе, а запасы воды строго регламентированы.
В эти же дни проходит и другой, не менее грандиозный экстремальный проект. Команда из шести человек пытается пересечь Альпы на лыжах за 40 дней. Когда большая часть пути уже позади, во время спуска травму голеностопа получила итальянка Тамара Лунгер. Какое-то время девушка еще пыталась идти, но боль становилась все сильнее. От дальнейшего путешествия ей пришлось отказаться. Остальные пять членов команды продолжают восхождение и пока идут с опережением рекордного графика на 48 часов.
Домашний фитнес
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В Великобритании девушки залезли мужчинам на шею. Там состоялись традиционные соревнования по переноске жен. От старта до финиша — всего 380 метров, но преодолеть их удается далеко не всем. Дистанция изобилует множеством препятствий: это крутые подъемы и спуски, искусственные насыпи и коварные зрители, которым разрешено поливать участников холодной водой. Самыми расторопными в этом году стали англичане Джек Маккендрик и Кирсти Джонс. В награду они получили памятные медали и бочонок пива. Паре, которая финишировала последней, полагается утешительный приз — кастрюля с лапшой и банка собачьего корма.
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