В Керчи футболисты «Кафы» сыграли вничью с «Океаном» 

Сегодня, 9 апреля, в матче с принципиальным соперником ФК «Кафа» (Феодосия) керченский «Океан» не смог удержать победный счёт. Игра завершилась со счётом 1:1. «Океан» в Керчи принимал феодосийскую «Кафу» на стадионе имени 50-летия Октября. Главным судьей был Роман Бохняк из Севастополя.
Напомним, что ранее мэр Керчи Сергей Бороздин сообщил НСН об избрании нового главы федерации футбола города. По итогам тайного голосования, на конференции федерации футбола Керчи председателем был избран Владимир Семенцов.