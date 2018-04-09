Ещё
В Керчи футболисты «Кафы» сыграли вничью с «Океаном»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Керчи футболисты «Кафы» сыграли вничью с «Океаном» 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сегодня, 9 апреля, в матче с принципиальным соперником ФК «Кафа» (Феодосия) керченский «Океан» не смог удержать победный счёт. Игра завершилась со счётом 1:1. «Океан» в Керчи принимал феодосийскую «Кафу» на стадионе имени 50-летия Октября. Главным судьей был Роман Бохняк из Севастополя.
Напомним, что ранее мэр Керчи Сергей Бороздин сообщил НСН об избрании нового главы федерации футбола города. По итогам тайного голосования, на конференции федерации футбола Керчи председателем был избран Владимир Семенцов.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Керчи прошёл турнир по боксу памяти Ивана Шиманского Хабаровский депутат указал ЦБ на «незаконный» герб на пятитысячной купюре Ветеран «Альфы»: Россия выучила уроки теракта в метро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой6
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Тухель станет главным тренером «ПСЖ»
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение