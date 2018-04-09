В Керчи футболисты «Кафы» сыграли вничью с «Океаном»

Сегодня, 9 апреля, в матче с принципиальным соперником ФК «Кафа» (Феодосия) керченский «Океан» не смог удержать победный счёт. Игра завершилась со счётом 1:1. «Океан» в Керчи принимал феодосийскую «Кафу» на стадионе имени 50-летия Октября. Главным судьей был Роман Бохняк из Севастополя.