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Новая программа Брайана Трейси «Искусство управления 2.0»
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Новая программа Брайана Трейси «Искусство управления 2.0» 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
26 мая 2018 года в Москве эксперт № 1 в мире по успеху и развитию бизнеса, Брайан Трейси впервые в России проведет новую авторскую программу «Искусство управления 2.0: система действий и инструментов для руководителя и его команды».
Программа ориентирована на директоров компаний, руководителей подразделений, менеджеров, руководителей проектов и перспективных специалистов, перед которыми стоят сложные бизнес-задачи.
Программа содержит 5 практических инструментов для повышения результатов работы руководителя и членов его команды. Эти инструменты объединены автором в единую и хорошо отлаженную систему, применение которой позволяет удвоить результаты работы за короткий промежуток времени.
Вы научитесь:
ставить четкие цели и расставлять приоритеты
планировать в деталях путь к достижению цели
управлять собственными эмоциями и влиять на эмоции других;
строить с командой эффективные коммуникации
делегировать полномочия и ответственность
Программа призвана существенно повысить результативность работы руководителя и команды в целом.
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