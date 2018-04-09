«Евпатория» разгромила «ТСК-Таврию» в 20-м туре чемпионата Крыма по футболу 

ТАСС: последние новости

Стадион ЧМ-2018 "Мордовия-Арена" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Пилот "Феррари" Феттель победил на этапе Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне, Сироткин - 17-й

СК начал проверку видео, где школьница из ЯНАО избивает свою сверстницу