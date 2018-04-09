«Евпатория» разгромила «ТСК-Таврию» в 20-м туре чемпионата Крыма по футболу 

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. «Евпатория» выиграла у симферопольской «ТСК-Таврии» со счетом 4:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Крыма по футболу.
Голы у гостей на счету Длявера Нуридинова (16-я минута), Николая Хомича (20), Вадима Автаева (44) и Евгения Харченко (83). У хозяев мяч забил Гоги Шония (56).
В остальных матчах тура керченский «Океан» сыграл на своем поле вничью 1:1 с «Кафой» из Феодосии, «Кызылташ» из Бахчисарая выиграл на выезде у ялтинского "Рубина" (2:0), «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района сыграла вничью с «Севастополем» — 1:1.
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 48 очков, далее следуют «Севастополь» (46), «ТСК-Таврия» (40), «Крымтеплица» (34), «Кызылташ» (21), «Океан» (21), «Рубин» (8), «Кафа» (7).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».