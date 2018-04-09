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«Трактору» вручили бронзовые медали КХЛ
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«Трактору» вручили бронзовые медали КХЛ 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Игроки челябинского «Трактора» получили бронзовые медали КХЛ. Напомним, «Трактор» уступил в финале Восточной конференции казанскому «Ак Барсу» со счётом 0-4. Клуб повторил достижения сезонов-1976/77, 1992/93, 1993/94 и 2011/12. В сезоне-2017/18 «Трактор» отпраздновал 70-летие, одержал 41 победу и забил 171 гол. Лучший бомбардир сезона: Пол Щехура и Рикард Йюнге (по 48 очков). Лучший бомбардир среди защитников: Ник Бэйлен (39 очков). Лучший снайпер: Рихард Гюнге (22 гола). Лучший ассистент: Пол Щехура (27 результативных передач). Лучший плюс/минус: Иван Вишневский ("+14").
Посмотреть фото можно также в «инстаграме» Виталия Кравцова.
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