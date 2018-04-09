Предстартовые интервью с участниками «Золото Кагана 2018»

Дмитрий Воронов , пилот экипажа Suprotec Racing: «Мандража перед гонкой „Золото Кагана“ нет, наверное потому, что ни разу не ездили по пескам. У нас нет амбиций всех обгонять и будем по месту разбираться и перекладывать свой опыт на новые реалии. В этот раз я еду с Александром Андреевым и замена штурмана — комплексное решение. Во-первых, Саша очень хотел попробовать себя в этой дисциплине. Во-вторых, в песках нагружена не только техника, но и люди, часто приходиться капать и прочее, поэтому он как мужчина больше способен выдерживать физические нагрузки. В-третьих, у него большой опыт работы с машинами, а в ралли-рейдах частенько приходиться реанимировать автомобиль по ходу соревнования. Андреев отлично ладит с инструментами, и он быстро может диагностировать проблему и принимать решения. Помимо этого, Саша сам в логистическом бизнесе, а поскольку нашу Ниву возит отдельный грузовик, то он принимает еще и организационное участие в этом. Получилось так, что в одном человеке соединяется очень много пунктов, которые достаточно удобны для организации выезда на гонки. К тому же Саша — петербуржец, что тоже удобно как для команды, так и для меня. Пока вместе не выезжали на тесты, потому что в Санкт — Петербурге затянувшаяся зима, а сама Нива только вчера первый раз после карельской гонки выехала из бокса. 11 апреля приедем на тесты и будем уже в Астрахани „вкатываться“ в рабочем гоночном режиме. Конечно максимально постараемся повторить успех экипажа, который был на бахе „Северный лес“. Евгений Батаев, мотогонщик:

»Я изначально занимался мотоциклетным спортом, еще до того, как пришел в автомобильные дисциплины. Вообще я сам не знаю, почему меня туда несет на мотоцикле, но я давно мечтал проехать именно в Астрахани весь маршрут гонки на двух колесах. Поеду на стандартном мотоцикле Yamaha WR 450F, в данный момент он готовится к соревнованиям. Основная цель: прокатиться и доехать до финиша. В виду того, что я 15 лет не сидел на мотоцикле, то не рассчитываю бороться за подиум. Мне будет несколько сложно, так как никогда не ездил штурманом, только всегда пилотом, а на «Золото Кагана» придется совмещать в себе обе эти функции. Основная сложность в том, что будут установлены новые приборы на мотоцикле, к которым надо привыкнуть и, если опытные мотогонщики с ними разбираются на автомате, то мне придется немного подумать. В данный момент устанавливаются крепления под UNIK и машинка для перематывания дорожной книги. Так как тренироваться пока негде, в Коломне еще не сошел снег, это скорее некий экспромт: по ходу буду срабатываться с мотоциклом, приборами. Я очень буду стараться не заблудиться».

Александр Русанов пилот BFCEC Sport: «Грядущий этап чемпионата России по ралли рейдам „Золото Кагана“ ожидаю с огромным нетерпением! Новая дисциплина, новая команда, автомобиль. Хочется уже поскорее окунуться в соревновательный процесс с головой. Надеюсь, что получится показать достойный результат и помочь команде в выполнении поставленных задач».