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Предстартовые интервью с участниками «Золото Кагана 2018»
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Предстартовые интервью с участниками «Золото Кагана 2018» 

Российские ралли-рейды 2 часа назад
Фото: Российские ралли-рейды
Дмитрий Воронов, пилот экипажа Suprotec Racing: «Мандража перед гонкой „Золото Кагана“ нет, наверное потому, что ни разу не ездили по пескам. У нас нет амбиций всех обгонять и будем по месту разбираться и перекладывать свой опыт на новые реалии. В этот раз я еду с Александром Андреевым и замена штурмана — комплексное решение. Во-первых, Саша очень хотел попробовать себя в этой дисциплине. Во-вторых, в песках нагружена не только техника, но и люди, часто приходиться капать и прочее, поэтому он как мужчина больше способен выдерживать физические нагрузки. В-третьих, у него большой опыт работы с машинами, а в ралли-рейдах частенько приходиться реанимировать автомобиль по ходу соревнования. Андреев отлично ладит с инструментами, и он быстро может диагностировать проблему и принимать решения. Помимо этого, Саша сам в логистическом бизнесе, а поскольку нашу Ниву возит отдельный грузовик, то он принимает еще и организационное участие в этом. Получилось так, что в одном человеке соединяется очень много пунктов, которые достаточно удобны для организации выезда на гонки. К тому же Саша — петербуржец, что тоже удобно как для команды, так и для меня. Пока вместе не выезжали на тесты, потому что в Санкт — Петербурге затянувшаяся зима, а сама Нива только вчера первый раз после карельской гонки выехала из бокса. 11 апреля приедем на тесты и будем уже в Астрахани „вкатываться“ в рабочем гоночном режиме. Конечно максимально постараемся повторить успех экипажа, который был на бахе „Северный лес“. Евгений Батаев, мотогонщик:
»Я изначально занимался мотоциклетным спортом, еще до того, как пришел в автомобильные дисциплины. Вообще я сам не знаю, почему меня туда несет на мотоцикле, но я давно мечтал проехать именно в Астрахани весь маршрут гонки на двух колесах. Поеду на стандартном мотоцикле Yamaha WR 450F, в данный момент он готовится к соревнованиям. Основная цель: прокатиться и доехать до финиша. В виду того, что я 15 лет не сидел на мотоцикле, то не рассчитываю бороться за подиум. Мне будет несколько сложно, так как никогда не ездил штурманом, только всегда пилотом, а на «Золото Кагана» придется совмещать в себе обе эти функции. Основная сложность в том, что будут установлены новые приборы на мотоцикле, к которым надо привыкнуть и, если опытные мотогонщики с ними разбираются на автомате, то мне придется немного подумать. В данный момент устанавливаются крепления под UNIK и машинка для перематывания дорожной книги. Так как тренироваться пока негде, в Коломне еще не сошел снег, это скорее некий экспромт: по ходу буду срабатываться с мотоциклом, приборами. Я очень буду стараться не заблудиться».
Александр Русанов пилот BFCEC Sport: «Грядущий этап чемпионата России по ралли рейдам „Золото Кагана“ ожидаю с огромным нетерпением! Новая дисциплина, новая команда, автомобиль. Хочется уже поскорее окунуться в соревновательный процесс с головой. Надеюсь, что получится показать достойный результат и помочь команде в выполнении поставленных задач».
Павел Ушаков, пилот экипажа команды Virazh: «Мы планируем принять участие в гонке на Porsche Cayenne S, правда мы с ним еще боремся и устраняем некоторые проблемы с электроникой. Этот автомобиль достаточно сложен технически, настоящий компьютер на колесах. Больших серьезных конструктивных изменений в автомобиле нет, потому что по правилам класса Т2 это недопустимо. Это стандартный Porsche Cayenne S, но с небольшими доработками. По „железу“ мы достаточно быстро справились, но тут много электроники и проблема больше в том, чтобы отключить ненужные системы — такие как ABS, стабилизацию, некоторые „комфортные“ блоки, которые плотно связаны с блоком управления двигателя и всем остальным… Это очень большая работа. Специально для нашего Porsche Cayenne голландская компания Reiger сделала уникальный комплект топ-амортизаторов. Наша машина в этом кузове — единственная в России, да и в мире ралли-рейдов, думаю, она такая одна. Почему мы решили поехать именно на премиум авто? Наша команда любит эту марку и многие и в жизни ездят на таких машинах. Большинство участвует в ралли-рейдах на Toyota L200 и Ford Raptor, мы же решили быть не как все, сделать интересный и медийный проект на люксовой технике. Больших иллюзий на подиум и на дальнейшее участие в таких марафонах как „Шелковый путь“ в этом году мы не питаем. Сейчас это больше тест, так как многое надо отладить и настроить. По поводу участия в международных соревнованиях, то мы получаем только российскую омологацию в Российской Автомобильной федерации, а подготовить машину под требования FIA у нас пока нет ресурсов и возможностей. Кстати, это, наверное, будет первый автомобиль, омологированный в РАФ в категории Т2 частной командой. Такая машина с чисто российской омологацией единственная, и возможно она сможет выступать и в международных соревнованиях, где более лояльные требования к технике. Ну а пока планов таких нет, и мы едем в этом году только чемпионат России, по ходу настраивая и тестируя автомобиль. Экипаж у нас сложился так, что мы оба опытные участники, но с Володей Тюпенкиным поедем впервые. Мой постоянный штурман Артем Шевелев поедет с Алексеем Черкесовым, и таким образом команда „Вираж“ будет представлена на соревновании четырьмя экипажами, что больше, чем было раньше. Планы на этап чемпионата у нас проехать все этапы в том же составе, плюс за команду возможно в этом сезоне будет выступать еще и экипаж Игоря Хмельницкого»
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Интервью с организаторами и участницей "Золото Кагана" В Астрахани все готово к старту гонки "Золото Кагана" Опубликованы регламент и заявки на участие в гонке "Золото Кагана"
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