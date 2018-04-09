Выставка об истории стадиона «Фишт» в Сочи появится после проведения ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 9 апреля. / ТАСС /. Выставка об истории сочинского стадиона «Фишт» появится после проведения чемпионата мира по футболу, сообщила журналистам министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова

" [Стадионов, которые принимали] Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Кубок конфедераций, чемпионат мира — таких стадионов на пальцах пересчитать. Конечно, это интересно. У нас разработан дизайн-проект, который мы планируем воплотить на стадионе, [объект] будет посвящен этому. На мой взгляд, «Фишт» — один из интереснейших объектов, которые туристы должны посетить", — сказала Чернова.

Она уточнила, что выставку планировалось открыть к чемпионату мира, но имеется ряд ограничений, которые не позволили этого сделать. Например, во время турнира запрещено использование изображений олимпийских колец.

Министр также предложила организовать мини-музеи или памятные объекты на стадионах, которые будут использоваться как тренировочные базы команд. «Представьте, базы, на которых мы оставим символы команд — майки, например. Или сделаем стену, на которой они распишутся в духе „Спасибо Анапе“, фотографии оставим — в любом случае что-то останется. И в таком месте будет интересно побывать», — уточнила она.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).

Стадион «Фишт» был построен к XXII зимним Олимпийским играм 2014 года, которые проходили в Сочи. Здесь проводились торжественные церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, в 2017 году он принял часть матчей Кубка конфедераций. Перед чемпионатом мира проведена реконструкция, объект будет способен вместить до 45 тыс. зрителей.