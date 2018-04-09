Марко Трабукки: Переход Еременко в «Спартак»? Ничего нельзя исключать

«Его дела идут хорошо. Год назад он пережил тяжелый психологический период. Сейчас очень серьезно и профессионально готовится к возобновлению карьеры летом. Роман в блестящей форме. Я видел, как он играет товарищеские игры среди любителей. Он вернется на тот уровень, на котором был. В этом я уверен на сто процентов.

Роман свободный игрок, поэтому может перебраться в любую страну мира, не только в российский клуб. Вариант со »Спартаком» ? Ничего нельзя исключать, даже «Барселону», — цитирует Трабукки Sport24.ru со ссылкой на эфир радиостанции «Серебряный дождь»

Напомним, Еременко отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.