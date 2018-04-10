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Врач сборной России Безуглов назвал Капелло великим тренером и замечательным человеком
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Врач сборной России Безуглов назвал Капелло великим тренером и замечательным человеком 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Фабио Капелло является одним из лучших тренеров мира и замечательным человеком. Такое мнение журналистам высказал врач сборной России Эдуард Безуглов, работавший с Капелло в национальной команде с 2012 по 2015 годы.
В понедельник 71-летний Капелло заявил о завершении профессиональной карьеры.
"Это потрясающий человек и один из лучших тренеров мира, только самые положительные эмоции от работы с ним, — сказал Безуглов. — Очень справедливый человек, аристократичный, последовательный в своих решениях, что очень важно в наше время. Никаким деспотом он не был, правила соблюдали все, начиная с него самого. Жаль, что он закончил карьеру, думаю, мог бы еще поработать, но ему виднее".
Под руководством Капелло российская команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.
Специалист также возглавлял итальянские «Милан», «Рому», «Ювентус», испанский "Реал" и сборную Англии. Пять раз он приводил клубы к победе в чемпионате Италии, также Капелло является двукратным победителем испанского первенства в качестве тренера «Реала». В июне 2017 года он возглавил китайский клуб «Цзянсу Сунин».
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