Врач сборной России Безуглов назвал Капелло великим тренером и замечательным человеком

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Фабио Капелло является одним из лучших тренеров мира и замечательным человеком. Такое мнение журналистам высказал врач сборной России Эдуард Безуглов , работавший с Капелло в национальной команде с 2012 по 2015 годы.

В понедельник 71-летний Капелло заявил о завершении профессиональной карьеры.

"Это потрясающий человек и один из лучших тренеров мира, только самые положительные эмоции от работы с ним, — сказал Безуглов. — Очень справедливый человек, аристократичный, последовательный в своих решениях, что очень важно в наше время. Никаким деспотом он не был, правила соблюдали все, начиная с него самого. Жаль, что он закончил карьеру, думаю, мог бы еще поработать, но ему виднее".

Под руководством Капелло российская команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.