Амелиа назвал слабое место Доннаруммы

Бывший вратарь «Милана» Марко Амелиа указал на технические ошибки нынешнего голкипера «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы. По словам специалиста, 19-летний футболист слишком широко расставляет ноги при ударах издали.

— Считаю, что у Доннаруммы неправильная стойка при ударах с дальней дистанции, — приводит calciomercato слова Амелии. — Джанлуиджи широко расставляет ноги. Поэтому он теряет время, когда ему нужно оттолкнуться с правой ноги. Это все исправляется на тренировках.

#MilanSassuolo 0-1 (#Politano, min. 75'). #SerieATIM pic.twitter.com/MyZVgKdwUa

— No-Frost™ (@ApE481) 8 апреля 2018 г.