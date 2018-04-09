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Амелиа назвал слабое место Доннаруммы
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Амелиа назвал слабое место Доннаруммы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший вратарь «Милана» Марко Амелиа указал на технические ошибки нынешнего голкипера «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы. По словам специалиста, 19-летний футболист слишком широко расставляет ноги при ударах издали.
— Считаю, что у Доннаруммы неправильная стойка при ударах с дальней дистанции, — приводит calciomercato слова Амелии. — Джанлуиджи широко расставляет ноги. Поэтому он теряет время, когда ему нужно оттолкнуться с правой ноги. Это все исправляется на тренировках.
#MilanSassuolo 0-1 (#Politano, min. 75'). #SerieATIM pic.twitter.com/MyZVgKdwUa
— No-Frost™ (@ApE481) 8 апреля 2018 г.
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