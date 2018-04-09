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В Италии сообщили о втором раунде консультаций по новому правительству
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В Италии сообщили о втором раунде консультаций по новому правительству 

РИА Новости 1 час назад
РИМ, 9 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Новый, второй раунд консультаций по формированию правительства Италии по итогам прошедших 4 марта выборов начнется не ранее четверга, 12 апреля, и аналогично продлится два дня, сообщает агентство askanews.
Президент Италии Серджо Маттарелла завершил первый раунд консультаций в четверг, переговоры ожидаемо не привели к какому-либо прорыву. По словам главы государства, ни одна политическая сила после выборов не получила необходимые голоса для создания большинства и правительства, при том, что несколько партий должны прийти к соглашению для создания коалиции и рождения правительства. В ходе предыдущих двухдневных консультаций «данное условие не проявилось», заявил Маттарелла. Он добавил, что в ходе второго раунда предстоит определить, «не появятся ли новые возможности, которых не сегодняшний день нет».
Новый раунд, скорее всего, начнется в четверг, менее вероятен вариант с пятницей.
Главным его отличием обещает быть формирование единой делегации правоцентристской коалиции партий «Вперед. Италия», «Лига» и Братья Италии", которая по итогам выборов получила 41% мест парламенте. В первом раунде переговоров каждая из партий прибывала на прием в Квиринальский дворец по отдельности.
После консультаций у президента «Движение 5 звезд», занявшее на выборах первое место среди отдельных партий, подтвердило готовность вести переговоры по созданию большинства, но только не со всем правым центром — партию Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» «Движение» видеть в качестве стороны переговоров отказывается категорически.
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