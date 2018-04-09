В Италии сообщили о втором раунде консультаций по новому правительству

РИМ, 9 апр — РИА Новости Александр Логунов . Новый, второй раунд консультаций по формированию правительства Италии по итогам прошедших 4 марта выборов начнется не ранее четверга, 12 апреля, и аналогично продлится два дня, сообщает агентство askanews.

Президент Италии Серджо Маттарелла завершил первый раунд консультаций в четверг, переговоры ожидаемо не привели к какому-либо прорыву. По словам главы государства, ни одна политическая сила после выборов не получила необходимые голоса для создания большинства и правительства, при том, что несколько партий должны прийти к соглашению для создания коалиции и рождения правительства. В ходе предыдущих двухдневных консультаций «данное условие не проявилось», заявил Маттарелла. Он добавил, что в ходе второго раунда предстоит определить, «не появятся ли новые возможности, которых не сегодняшний день нет».

Новый раунд, скорее всего, начнется в четверг, менее вероятен вариант с пятницей.

Главным его отличием обещает быть формирование единой делегации правоцентристской коалиции партий «Вперед. Италия», «Лига» и Братья Италии", которая по итогам выборов получила 41% мест парламенте. В первом раунде переговоров каждая из партий прибывала на прием в Квиринальский дворец по отдельности.