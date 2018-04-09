Главная команда ФК «Строгино» одержала победу над клубом «Зоркий»

В первой официальной игре 2018 года главная команда футбольного клуба «Строгино» со счетом 1:0 обыграла коллектив «Зоркий» из Красногорска. Матч проходил в рамках 18 тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги зоны «Центр». Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.

— Игра получилась сложной, пульс ее был рваным: вот атакуют строгинцы, а через 10 минут удачнее действуют уже гости. Потом опять инициатива за нами — до следующего изменения. Складывалось впечатление, что забивший первым получит очень серьезный козырь, — рассказал Евгений Михайлов . — Удача улыбнулась строгинцам практически под занавес — на 78-й минуте: перехват в центре поля Семена Парфенова, быстрая доставка мяча в штрафную от Павла Котова , прострел Виталия Борсука, подставленная нога Никиты Мельникова , «протыкающий» удар в створ Вахтанга Небиеридзе на дальней штанге и голкипер, поймавший мяч уже за ленточкой ворот.