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В СЗАО подготовили праздничную программу ко Дню космонавтики
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В СЗАО подготовили праздничную программу ко Дню космонавтики 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
12 апреля в культурном центре «Салют» состоится тематическая программа «Ближе к звёздам», посвящённая празднованию Дня космонавтики.
— Много интересного о мире космонавтики и авиации расскажут космический испытатель, почётный академик Российской академии космонавтики Герой России Сергей Нефёдов и заслуженный лётчик-испытатель, член Союза журналистов России, президент благотворительного фонда «Мир Сент-Экзюпери» в России киносценарист Мстислав Листов, — рассказали организаторы.
В праздничной программе примут участие неоднократная участница телепроекта «Голос», постоянная участница шоу Comedy Woman Анжелика Фролова, основатель и руководитель вокальной школы Vocal-Mix финалистка телепроекта «Фактор А» Ирина Молчанова и другие артисты.
Начало в 18.00. Вход свободный. Адрес КЦ «Салют»: ул. Свободы, 37. Телефон: (499) 497-04-00.
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