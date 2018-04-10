Итальянец сфотографировал «сексуального медведя» на Камчатке

Итальянский фотограф Джузеппе Д'Амико (Giuseppe D’amico) во время посещения Курильского озера на Камчатском полуострове в августе 2017 года смог сфотографировать медведя, который плескался в воде, и который удостоился от фотографа звания «сексуального медведя». Об этом сообщило агенство «Caters News».

Снимок, сделанный фотографом, напомнил автору сцену из фильма «Казино Рояль», в которой Джеймс Бонд в исполнении голливудского актера Дэниэля Крейга выходит из океана после купания.

В связи с этим бурый житель Камчатки получил от итальянца прозвище «Sexy bear», что в переводе означает «сексуальный медведь».

По словам самого Джузеппе, снимать диких медведей в этом месте — это не просто прекрасный опыт, это привилегия.

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