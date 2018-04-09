Безбородов и Галимов приблизились к триумфу в судейском рейтинге: Честная таблица 25 тура РФПЛ 2017/18

Впервые за долгое время восемь полноценных матчей календарного тура чемпионата России не выявили ни одной серьёзной ошибки. Пришлось Честной таблице искать другие объекты для обсуждения. Подробности — в специальной судейской рубрике нашего портала.

Честная таблица — самая комментируемая рубрика "Евро-Футбол.ру" . В прошлые годы судейские ошибки диктовали необходимость публикации эксклюзивного проекта нашего портала. После годичной паузы на экраны ваших компьютеров возвращается интернет-проект, посвящённый разбору судейских ошибок, спорных моментов, горячих комментариев и новостей про мир арбитров РФПЛ.

На этот раз в рубрике произошли качественные перемены, направленные на жёсткий анализ и разбор моментов. Отныне Честная таблица будет фиксировать только те ошибки судей, которые повлияли на счёт матча (результативная ошибка, ошибка при назначении пенальти, вынесении удаления). Каждая судейская ошибка, которая стала роковой для команд, занесет арбитрам минус 1 штрафной балл в классификацию. А очковые показатели клубов в таблице соответственно будут ухудшаться или улучшаться в соответствии с действиями арбитров.

РАЗБОР ПОЛЁТОВ. 25 ТУР.

Жёлтые карточки: 33 Красные карточки: 3 Пенальти: 2 САМЫЕ ГРУБЫЕ КОМАНДЫ ЧЕМПИОНАТА

Команда

"Уфа"

"Ахмат"

"Арсенал"

ТОП-ГРУБИЯНОВ ЧЕМПИОНАТА

Футболист

Команда

Амплуа

ЖК/КК Родольфо

"Ахмат"

Защитник

Защитник

Нападающий

БЕЗОШИБОЧНЫЙ РИТМ

За пять туров до конца чемпионата Честная таблица отечественного чемпионата интересна не только с точки зрения любви судей к определённым командам, но и в фокусе общего судейского рейтинга. И поговорить здесь точно есть о чём. Возглавляет рейтинг арбитров Владислав Безбородов . Санкт-петербургский рефери в 25 туре как всегда отработал на отлично. В 13 встречах нынешнего чемпионата Безбородов не допустил ни одной помарки и по правилам Честной таблицы пока именно он является претендентом номер один на победу в нашей рубрике.

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Блестящий эпизод Безбородова случился на 56 минуте встречи «СКА-Хабаровск» — «Амкар». Игрок хозяев поля Дмитрий Кабутов пошёл прямой ногой на Петара Занева. Футболист «Амкара» после единоборства повалился на поле, поспешил встать и, поняв тяжесть травмы, закричал от боли и начал корчиться от неприятных ощущений. В руке у Безбородова уже была жёлтая карточка, но благодаря системной помощи своих линейных ассистентов Безбородов спрятал «горчичник» в карман и наказал грубияна удалением. Именно такие решения Честная таблица приветствует.

Алексей Матюнин и Артём Чистяков просели в середине чемпионата по количеству проведённых матчей, но под занавес турнира рефери получили шанс и отработали сполна. Пока они выше Романа Галимова — первого арбитра нашего рейтинга, расположившегося в квалификации на высоком месте со штрафными баллами. У Галимова имеется одно преимущество перед всеми конкурентами — он провёл 16 матчей. Это — рекорд чемпионата. Столько же на счету Сергея Лапочкина , но у Лапочкина в половине игр были результативные ошибки, оттого он сейчас и находится в середине рейтинга.

КОМАНДА

РАЗНИЦА В ОЧКАХ С НАТУРАЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕЙ

ОШИБКИ СУДЕЙ В ПОЛЬЗУ

ОШИБКИ СУДЕЙ ПРОТИВ

ЛОКОМОТИВ

37:17 35:20 КРАСНОДАР

38:26 СПАРТАК

43:26 ЗЕНИТ

34:18 29:29 АРСЕНАЛ

23:25 РУБИН

27:21 ТОСНО

25:41 РОСТОВ

18:24 АХМАТ

24:33 АМКАР

18:23 28:35 СКА-ХАБАРОВСК

16:42 *В таблице не учтены 5 игр 23 тура РФПЛ

РЕЙТИНГ СУДЕЙ

РЕФЕРИ

ОШИБКИ

КОЭФФИЦИЕНТ

ВЛАДИСЛАВ БЕЗБОРОДОВ

АЛЕКСЕЙ МАТЮНИН

АРТЁМ ЧИСТЯКОВ

РОМАН ГАЛИМОВ

АЛЕКСЕЙ СУХОЙ

СЕРГЕЙ ЛАПОЧКИН

МИХАИЛ ВИЛКОВ

ВИТАЛИЙ МЕШКОВ

ЕВГЕНИЙ ТУРБИН

Формула расчёта: 100%*КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК/КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ