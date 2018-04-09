Ковалёв: Овечкину реально обойти Гретцки по голам, но возраст на всех влияет

«Я думаю, это реально. Главное, чтобы Саня и дальше играл в такой хоккей. Да, возраст на всех влияет. Дай бог ему каждый год забивать по 40 голов. Бывает такое, что результативность может упасть. Тебе наступает 35-36 лет, и ты вдруг упираешься в стену, твоя статистика снижается.

Но у таких игроков как Сидни Кросби, Коннор Макдэвид , Овечкин, думаю, такой стены не может существовать. Люди знают, что на них держится команда. Они забивают основные голы, набирают очки. Как вот были Гретцки и Марио Лемье , на которых играли все остальные. Все исходило от лидеров. Например, Уэйну отдавали пас и бежали на ворота, зная, что он вернет шайбу, и партнеры забьют в пустую сетку. Или заработают очко за передачу.

Так и здесь. Все знают, что Саня забивает по 40 голов за сезон. Ты отдай ему пас в решающий момент — он забросит. Малкин такой же, умеет создать момент из ничего. Конечно, его надо передачами кормить», — цитирует Ковалёва официальный сайт лиги.