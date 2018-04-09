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Ковалёв: Овечкину реально обойти Гретцки по голам, но возраст на всех влияет
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Ковалёв: Овечкину реально обойти Гретцки по голам, но возраст на всех влияет 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Легендарный нападающий Алексей Ковалёв поделился мнением о шансах Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб.
«Я думаю, это реально. Главное, чтобы Саня и дальше играл в такой хоккей. Да, возраст на всех влияет. Дай бог ему каждый год забивать по 40 голов. Бывает такое, что результативность может упасть. Тебе наступает 35-36 лет, и ты вдруг упираешься в стену, твоя статистика снижается.
Но у таких игроков как Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Овечкин, думаю, такой стены не может существовать. Люди знают, что на них держится команда. Они забивают основные голы, набирают очки. Как вот были Гретцки и Марио Лемье, на которых играли все остальные. Все исходило от лидеров. Например, Уэйну отдавали пас и бежали на ворота, зная, что он вернет шайбу, и партнеры забьют в пустую сетку. Или заработают очко за передачу.
Так и здесь. Все знают, что Саня забивает по 40 голов за сезон. Ты отдай ему пас в решающий момент — он забросит. Малкин такой же, умеет создать момент из ничего. Конечно, его надо передачами кормить», — цитирует Ковалёва официальный сайт лиги.
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