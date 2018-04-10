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Черышев отыграл 29 минут в проигранном «Атлетику» домашнем матче
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Черышев отыграл 29 минут в проигранном «Атлетику» домашнем матче 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Вильярреал» ближе к концовке сезона всё сильнее сдаёт позиции. «Жёлтая субмарина» проиграла «Атлетику» в домашнем матче 31-го тура Примеры, пропустив по быстрому голу в каждом тайме, а Икер Муньяин на последних минутах установил окончательный счет — 3:1. Россиянин Денис Черышев вышел на поле на 61-й минуте и результативными действиями не запомнился.
"Вильярреал" занимает шестое место, набрав 47 очков.
Протокол игры
Вильярреал
Атлетик Б  5' Кордоба Иньиго (0:1)
51' Уильямс Иньяки (0:2)
(1:2) Бакка Карлос 67'
87' Муньяин Икер (1:3)
Асенхо Серхио 87' • Рукавина Антонио • Бонера Даниэле 38' 46' (Торрес Пау (46') • Альваро Гонсалес 64' 90' • Коста Хауме • Тригерос Мануэль 61' (Черышев Денис (61') • Фуэго Хави • Форнальс Пабло 9' (Сориано Роберто (9') • Родри Эрнандес • Унал Энес • Бакка Карлос 45'
Запасные: Андрес ФернандесМарио ГаспарСансоне Никола • Мартинес Рохер
Кепа Аррисабалага 74' • Де Маркос Оскар 82' • Нуньес Унай 45' • Иньиго Мартинес 41' • Баленсиага Микель 62' (Лекуе Иньиго (62') • Сан-Хосе Микель • Итурраспе Андер 68' • Сусаета Маркель 76' (Муньяин Икер (76') • Гарсия Рауль • Кордоба Иньиго 90' (Рико Микель (90') • Уильямс Иньяки
Запасные: Адурис Ариц • Этчейта ХавьерЭррерин Яго • Беньят Эчебария
09 апреля. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
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