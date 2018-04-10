Габриэл Энаке: «Бердыев — отличный тренер, Казань — хороший город для семьи»

Защитник «Рубина»​ Габриэл Энаке рад, что главный тренер команды Курбан Бердыев захотел его видеть в казанском коллективе. Также он признался, что одноклубники хорошо приняли его.

— Курбан Бердыев — очень важная персона здесь, — цитирует Gazeta Sporturilor Энаке. — Когда я услышал, что он хочет видеть меня в команде, я даже не стал долго думать — сразу согласился. Это отличный тренер, который много времени уделяет тактике. Он очень серьезный человек, который редко смеется, может быть, иногда после игр, а на тренировках никогда.

— Вы привыкли к жизни в Казани?

— Хороший, тихий, очень хороший город для семей с детьми. В моем случае это прекрасно. Около моего дома есть парк, пешеходная улица с ресторанами. Однако, когда я первый раз прилетел в Казань, погода была не самой лучшей. На улице было минус 26 градусов. Я вышел из аэропорта, и мой нос сильно замерз, я почти не мог дышать. Через неделю мы тренировались в Сочи на Черном море, где было жарко. Сейчас намного лучше. Наступает весна.

— Что можете сказать о команде?