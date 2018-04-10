Защитник «Рубина» Габриэл Энаке рад, что главный тренер команды Курбан Бердыев захотел его видеть в казанском коллективе. Также он признался, что одноклубники хорошо приняли его.
— Курбан Бердыев — очень важная персона здесь, — цитирует Gazeta Sporturilor Энаке. — Когда я услышал, что он хочет видеть меня в команде, я даже не стал долго думать — сразу согласился. Это отличный тренер, который много времени уделяет тактике. Он очень серьезный человек, который редко смеется, может быть, иногда после игр, а на тренировках никогда.
— Вы привыкли к жизни в Казани?
— Хороший, тихий, очень хороший город для семей с детьми. В моем случае это прекрасно. Около моего дома есть парк, пешеходная улица с ресторанами. Однако, когда я первый раз прилетел в Казань, погода была не самой лучшей. На улице было минус 26 градусов. Я вышел из аэропорта, и мой нос сильно замерз, я почти не мог дышать. Через неделю мы тренировались в Сочи на Черном море, где было жарко. Сейчас намного лучше. Наступает весна.
— Что можете сказать о команде?
— Нет звезд уровня Месси. Здесь важнее коллектив. Все работают усердно. В раздевалке хорошая атмосфера. С первых дней мы хорошо ладим. Особенно с Иваном Поповым. Иногда стараюсь повторять русские слова, но я произношу их не всегда корректно, поэтому все смеются, это нормально.