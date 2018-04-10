Антипов: «Задача „Локомотива“ — остановить сумасшедшие прорывы „Дарушшафаки“»

Форвард «Локомотива-Кубань» Павел Антипов поделился ожиданиями от от финальной серии Еврокубка, в которой «железнодорожники» сыграют с турецкой «Дарушшафакой».

«У Дэвида Блатта , конечно, очень атлетичная команда, особенно — задняя линия. Мне кажется, что в серии будет сумасшедший темп игры, нереальная борьба на щитах, и результат противостояния определит защита, а не кто кого перекидает. Думаю, что у «Дарушшафаки» будет немало спонтанных решений, так что наша задача — остановить их сумасшедшие прорывы, непредсказуемые броски», — приводит слова Антипова.

Первая встреча «Локомотив-Кубань» — «Дарушшафака» пройдет 10 апреля в Краснодаре. Серия продлится до двух побед одной из команд.