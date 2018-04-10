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Эксперт: «Локомотив-Кубань» может всей командой защищаться против Уилбекина
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Эксперт: «Локомотив-Кубань» может всей командой защищаться против Уилбекина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Руководитель департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Никита Моргунов поделился мнением о том, каким образом стоит действовать «Локомотиву-Кубани» против лидера турецкой «Дарушшафаки» Скотти Уилбекина.
"Возможно, "Локомотив" будет играть в командную защиту против американца или Саша Обрадович решит играть против него персонально. Думаю, такие вещи можно будет прогнозировать на вторую, третью игру. Пока же тренеры могут удивить друг друга", — цитирует Моргунова газета «Известия».
Первая встреча «Локомотив-Кубань» — «Дарушшафака» пройдет 10 апреля в Краснодаре. Финальная серия состоит из трех матчей.
На групповом этапе российский клуб занял занял первое место в группе G, одержав шесть побед в шести играх. В серии плей-офф «Локо» обыграл испанскую «Гран Канарию» и итальянскую «Реджо-Эмилию».
Турецкая команда стала лидером группы E, выиграв пять матчей из шести. Соперниками «Дарушшафаки» в плей-офф были черногорская «Будучность» и мюнхенская «Бавария».
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