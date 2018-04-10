Габриэл Энаке: «Повезло, что врач „Рубина“ знает румынский язык»

Защитник «Рубина»​ Габриэл Энаке признался, что ему все нравится в казанском клубе. Также он отметил, что продолжает изучать русский язык, чтобы общаться с партнерами по команде.

— У меня все хорошо. В «Рубине» делаю то, что должен, — цитирует Gazeta Sporturilor Энаке. — Надеюсь играть как можно больше, быть основным игроком в казанской команде.

— Когда вы переходили в «Рубин», то говорили, что хотите обрести покой.

— Я нашел его здесь. В клубе все знают, что делать. «Рубин» — хороший клуб с новым стадионом и отличной тренировочной базой. Что я могу еще желать?

— Вы понимаете, что вам говорят?

— У меня есть переводчик, но сейчас я уже выучил больше слов, необходимых в футболе для общения с игроками на поле. Мне повезло, что врач команды знает румынский язык, многое узнал от него.