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Габриэл Энаке: «Повезло, что врач „Рубина“ знает румынский язык»
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Габриэл Энаке: «Повезло, что врач „Рубина“ знает румынский язык» 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Защитник «Рубина»​ Габриэл Энаке признался, что ему все нравится в казанском клубе. Также он отметил, что продолжает изучать русский язык, чтобы общаться с партнерами по команде.
— У меня все хорошо. В «Рубине» делаю то, что должен, — цитирует Gazeta Sporturilor Энаке. — Надеюсь играть как можно больше, быть основным игроком в казанской команде.
— Когда вы переходили в «Рубин», то говорили, что хотите обрести покой.
— Я нашел его здесь. В клубе все знают, что делать. «Рубин» — хороший клуб с новым стадионом и отличной тренировочной базой. Что я могу еще желать?
— Вы понимаете, что вам говорят?
— У меня есть переводчик, но сейчас я уже выучил больше слов, необходимых в футболе для общения с игроками на поле. Мне повезло, что врач команды знает румынский язык, многое узнал от него.
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