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На КЭФ-2018 Внешэкономбанк представит программу повышения производительности труда
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На КЭФ-2018 Внешэкономбанк представит программу повышения производительности труда 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Внешэкономбанк выступит организатором круглого стола «Программа повышения производительности труда: возможности и вызовы», включенного в деловую программу КЭФ-2018. Организаторы мероприятия считают эту тему ключевой для социально-экономического развития России.
«Предстоит разработать и реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости, — рассказал заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Золотарев. — Данные программы должны включать поддержку программ повышения производительности труда на предприятиях, развитие институтов содействия занятости населения и реализацию активных программ по обучению и трудоустройству работников предприятий-участников. Для реализации программы Внешэкономбанк и Минэкономразвития создали единую платформу для предоставления услуг и знаний в области повышения производительности труда».
В работе круглого стола примут участие разработчики программы, представители федеральной и краевой власти, бизнеса, федеральных институтов развития. Участники мероприятия обменяются мнениями о подходах к повышению производительности труда, обсудят передовой российский и международный опыт в этой сфере.
Напомним, КЭФ-2018 пройдет с 12 по 14 апреля.
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