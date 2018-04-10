На КЭФ-2018 Внешэкономбанк представит программу повышения производительности труда

Внешэкономбанк выступит организатором круглого стола «Программа повышения производительности труда: возможности и вызовы», включенного в деловую программу КЭФ-2018. Организаторы мероприятия считают эту тему ключевой для социально-экономического развития России.

«Предстоит разработать и реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости, — рассказал заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Золотарев . — Данные программы должны включать поддержку программ повышения производительности труда на предприятиях, развитие институтов содействия занятости населения и реализацию активных программ по обучению и трудоустройству работников предприятий-участников. Для реализации программы Внешэкономбанк и Минэкономразвития создали единую платформу для предоставления услуг и знаний в области повышения производительности труда».

В работе круглого стола примут участие разработчики программы, представители федеральной и краевой власти, бизнеса, федеральных институтов развития. Участники мероприятия обменяются мнениями о подходах к повышению производительности труда, обсудят передовой российский и международный опыт в этой сфере.

Напомним, КЭФ-2018 пройдет с 12 по 14 апреля.