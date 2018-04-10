Валентина Родионенко: Мария Пасека может успеть восстановиться к ЧМ-2018

Чемпионат мира-2018 пройдет в Катаре с 25 октября по 3 ноября.

" (Елене) Ереминой было необходимо сделать операцию, но всё будет нормально, судя по тому, как протекает процесс восстановления. Не надо спешить, она пропустит этот чемпионат мира, но ничего страшного. С Пасекой тоже всё в порядке, в мае начнет тренироваться. Вот по ее участию в чемпионате мира еще вопрос, посмотрим, как начнет тренироваться. Вполне возможно, что успеет восстановиться", — заявила Родионенко по телефону.

Пасека в октябре 2017 года завоевала единственное золото сборной России на чемпионате мира в Монреале, защитив титул в опорном прыжке. Гимнастка, много лет имеющая проблемы со спиной, была прооперирована в декабре в Германии. Еремина на чемпионате мира-2017 взяла бронзу в многоборье и серебро в упражнениях на разновысоких брусьях.