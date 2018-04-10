Нападающий «Локомотива» Станислав Ильницкий считает, что не стоит выделять какой-либо матч финальной серии Еврокубка против турецкой «Дарюшафака» как самый важный. По его словам, каждая встреча — ключевая.
— Не стал бы выделять какой-то один из матчей серии как самый важный, — цитирует "Газета.Ru" Ильницкого. — На мой взгляд, каждая следующая встреча является ключевой, на данный момент это первый поединок финала. Нам все равно, как побеждать: будет счет 62:60 или, может, 85:80, главное — выиграть.
Первый матч серии «Локомотив» — «Дарюшафака» пройдет в Краснодаре 10 апреля.