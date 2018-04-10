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Тренер «Локомотива» Обрадович: мы должны использовать фактор домашней площадки
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Тренер «Локомотива» Обрадович: мы должны использовать фактор домашней площадки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Накануне финального поединка Кубка Европы между краснодарским "Локомотив-Кубань" и турецкой «Дарюшшафакой» главный тренер железнодорожников Саша Обрадович поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния.
"Турецкая «Дарюшшафака» — это не только их разыгрывающий Скотти Уилбекин, — сказал Обрадович, слова которого приводит официальный сайт клуба. — Остальные баскетболисты также являются мастерами высокого класса. Мы должны их уважать. Лично для меня их тренер Блатт со своим опытом является хорошим вызовом. Стартовая игра всегда получается сложной, потому что у команд есть время на подготовку к игре. На нас оказывается чуть больше давления, но мы должны использовать фактор домашней площадки".
Напомним, что первый матч финальной серии «Локомотив-Кубань» против «Дарюшшафаки» проведет в Краснодаре 10 апреля. После этого серия переедет в Турцию, где 13 апреля состоится вторая игра противостояния. Финальная серия длится до двух побед одного из клубов. В случае, если по итогам двух игр будет зафиксирован ничейный счет, серия вернется в Краснодар.
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