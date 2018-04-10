На ЧМК состоялся турнир по армрестлингу

Работники Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел» ) и студенты Южноуральского многопрофильного колледжа состязались в силе на традиционных соревнованиях по армрестлингу на призы Совета молодежи предприятия.

Участвующие в турнире силачи соревновались в трех весовых категориях: до 75, до 85 и свыше 85 килограммов. Схватки проходили в два круга: по левой и по правой руке. В категории до 75 килограммов первое место занял Антон Стрижов (агломерационное производство), второе место — Иван Ливчук (цех технического обслуживания №2), третье место у Антона Карпачева (прокатный цех №3). В категории до 85 килограммов первое место также у представителя АГП Ивана Марфицына, второе занял Сергей Воробьев (цех технического обслуживания №5) и третье — студент ЮУМК Кирилл Николаенко. Среди самых крупных силачей «золото» завоевал Евгений Хван (ЦТО №5), «серебро» — Денис Попков (ЦТО№2) и «бронзу» — Борис Никифоров (АГП).

Турнир по армрестлингу прошел на комбинате уже в третий раз. Соревнования организованы управлением персоналом ПАО «ЧМК» совместно с активистами-общественниками Совета молодежи комбината.