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На ЧМК состоялся турнир по армрестлингу
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На ЧМК состоялся турнир по армрестлингу 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Работники Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») и студенты Южноуральского многопрофильного колледжа состязались в силе на традиционных соревнованиях по армрестлингу на призы Совета молодежи предприятия.
Участвующие в турнире силачи соревновались в трех весовых категориях: до 75, до 85 и свыше 85 килограммов. Схватки проходили в два круга: по левой и по правой руке. В категории до 75 килограммов первое место занял Антон Стрижов (агломерационное производство), второе место — Иван Ливчук (цех технического обслуживания №2), третье место у Антона Карпачева (прокатный цех №3). В категории до 85 килограммов первое место также у представителя АГП Ивана Марфицына, второе занял Сергей Воробьев (цех технического обслуживания №5) и третье — студент ЮУМК Кирилл Николаенко. Среди самых крупных силачей «золото» завоевал Евгений Хван (ЦТО №5), «серебро» — Денис Попков (ЦТО№2) и «бронзу» — Борис Никифоров (АГП).
Турнир по армрестлингу прошел на комбинате уже в третий раз. Соревнования организованы управлением персоналом ПАО «ЧМК» совместно с активистами-общественниками Совета молодежи комбината.
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