Навальный вошёл в состав членов избирательной комиссии Красноярска

Сформирован новый состав избиркома Красноярска, который был утверждён на внеочередной сессии городского совета депутатов. Полномочия прошлого истекли 8 апреля.

Новый состав комиссии будет работать пять лет. В ближайшее время им предстоит участвовать в выборной компании депутатов городского совета Красноярска, который пройдёт в единый день голосования — 9 сентября.