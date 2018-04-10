Навальный вошёл в состав членов избирательной комиссии Красноярска 

Сформирован новый состав избиркома Красноярска, который был утверждён на внеочередной сессии городского совета депутатов. Полномочия прошлого истекли 8 апреля.
Своих кандидатов представили региональные отделения политических партий: «Справедливая Россия» — Ивана Тепляшина, «Гражданская платформа» — Дарью Борисову, «Патриоты России» — Сергея Навального, «КПРФ» — Александру Носникову, «ЛДПР» — Михаила Лубочникова, «Единая Россия» — Анну Лисовскую, также в состав вошли Людмила Васильева, Наталья Злобина, Алла Зубкова, Ирина Табакова. Все кандидатуры были одобрены.
Новый состав комиссии будет работать пять лет. В ближайшее время им предстоит участвовать в выборной компании депутатов городского совета Красноярска, который пройдёт в единый день голосования — 9 сентября.