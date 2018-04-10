Ещё
Навальный вошёл в состав членов избирательной комиссии Красноярска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Навальный вошёл в состав членов избирательной комиссии Красноярска 

АиФ Красноярск 30 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Сформирован новый состав избиркома Красноярска, который был утверждён на внеочередной сессии городского совета депутатов. Полномочия прошлого истекли 8 апреля.
Своих кандидатов представили региональные отделения политических партий: «Справедливая Россия» — Ивана Тепляшина, «Гражданская платформа» — Дарью Борисову, «Патриоты России» — Сергея Навального, «КПРФ» — Александру Носникову, «ЛДПР» — Михаила Лубочникова, «Единая Россия» — Анну Лисовскую, также в состав вошли Людмила Васильева, Наталья Злобина, Алла Зубкова, Ирина Табакова. Все кандидатуры были одобрены.
Новый состав комиссии будет работать пять лет. В ближайшее время им предстоит участвовать в выборной компании депутатов городского совета Красноярска, который пройдёт в единый день голосования — 9 сентября.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске опечатали пожароопасный ТК «Вавилон» Красноярска в заповеднике «Столбы» сняла на видео стадо маралов Александр Усс в рейтинге губернаторов стал лучшим в Сибири
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201811
Спортсмен рухнул под штангой11
Ковальчук продолжит карьеру в США
Знаменитого вратаря обстреляла теща6
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение