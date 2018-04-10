Взятки, поборы и махинации: самые громкие экономические преступления в Костромской области

Взятки, поборы с подчиненных, махинации с криптовалютой, нелегальный алкоголь… Суммы, фигурирующие в уголовных делах, поражают: взятка в 100 тысяч, поборы на 4 миллиона рублей, 500 миллионов незаконно обналиченных денег. Редакция K1NEWS.RU публикует рейтинг самых громких экономических преступлений за последние полтора года.

5. 200 фальшивых тысяч. Под подозрением группа мужчин.

В ноябре 2017 года в Костроме поймали группу фальшивомонетчиков. При обыске у них было обнаружено 27 поддельных пятитысячных купюр.

По информации уп­равле­ния эко­номи­чес­кой бе­зопас­ности об­лас­тной полиции, мошенники привозили деньги из Москвы. За несколько месяцев подозреваемые успели сбыть в местных магазинах, аптеках и кафе более 200 тысяч рублей. При этом мужчины активно приобщали к делу своих друзей и знакомых — соучастники распространяли фальшивые купюры по региону.

Сей­час против преступной группировки возбуждены уголовные дела, каждому мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

4. Паленый алкоголь и сигареты на 10 миллионов рублей. Задержаны двое костромских «бизнесменов».

В феврале 2017 года полицейские задержали двух «бизнесменов», торговавших нелегальным алкоголем и сигаретами. Цифры впечатляют: в ходе задержания работники правоохранительных органов изъяли 644 000 пачек контрафактных сигарет и 2600 бутылок алкоголя, в частности — лосьоны двойного назначения, после употребления которых у человека могли возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Интересно, что идею заняться преступным бизнесом мужчины почерпнули в интернете, вместе с данными о потенциальных поставщиках. За пределами области они закупали табак и спиртное, произведённые в Казахстане и Республике Беларусь.

Распознать фальшивую продукцию было нетрудно — оказалось, что акцизы нанесены на бутылки криво, а сигареты не были снабжены обязательной маркировкой. Партии «левого» товара мужчины хранили на арендованных складах, оттуда продукция расходилась по торговым точкам региона. По данным МВД, общая стоимость изъятого товара превысила 10 миллионов рублей. Сейчас предпринимателям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

3. Дмитрий Виноградов , экс-глава управления имущественных и земельных отношений городской администрации. Взятка.

В июне прошлого года стало известно, что Дмитрия Виноградова, главу управления имущественных и земельных отношений городской администрации, поймали на взятке.

По версии следствия, директор коммерческой фирмы обратился к чиновнику за помощью — он собирался построить дом на одном из земельных участков Костромы, и попросил начальника управления утвердить схему расположения участка на кадастровом плане. За эту услугу он посулил Виноградову круглую сумму — 100 тысяч рублей. Посредником сделки выступила бывшая сотрудница управления. Взяткодателей и госслужащего задержали прямо во время передачи наличных.

Во время расследования выяснились и другие интересные подробности — следователи считают, что это была не первая взятка чиновника. Другой руководитель коммерческой фирмы хотел заплатить Дмитрию Виноградову за молчание. Мужчина пожелал, чтобы экс-глава управления не возражал насчет границ земельного участка на слушаниях по проекту планировки территории.

После задержания на чиновника завели уголовное дело по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса России «Получение взятки». Дмитрий Виноградов возглавлял управление имущественных и земельных отношений администрации Костромы с 2015 года. В область его работы входило управление муниципальным имуществом, в том числе, земельными участками и жилым фондом.

Военкоматы Костромской области часто фигурируют в скандалах, связанных с взятками. В частности, в апреле 2016 года военкома Костромы Алексея Барабанова и его подельника Николая Логутова посадили за торговлю «белыми» билетами, после этого в рамках «чистки» в городском военкомате сменили ряд ведущих работников.

Продолжением истории может послужить дело Андрея Степанова, бывшего комиссара Костромского региона. В феврале 2018 его посадили за превышение должностных полномочий. Это дело расследовало военное следственное управление следственного комитета РФ

Мужчина придумал оригинальный способ обогащения — вместе с начальницей юридического отдела Лидией Шушаровой он отбирал у подчиненных премии. Так продолжалось целых 4 года — с 2011 до 2015. Пользуясь зависимым положением подчиненных, криминальный тандем обворовал сотрудников военного комиссариата на сумму, превышающую 4 миллиона рублей.

Разбирательство тянулось почти год. В итоге, Степанову присудили 5 лет колонии общего режима , пособница отделалась меньшим сроком (3 года). На данный момент ее наказание перенесли — до 14-летия младшего из детей.

До этого Андрей Степанов уже попадал в поле зрения правоохранительных органов — в 2016 году его подозревали в незаконном освобождении призывника от армии. Тогда суд оправдал облвоенкома.

1. Махинации с криптовалютой. Под подозрением — трое молодых людей.

В масштабах Костромы преступление с денежным оборотом более 500 миллионов рублей — уникальное явление. О махинации такого уровня стало известно в сентябре 2017 года. Тогда МВД отчиталось о задержании трех молодых людей, занимавшихся незаконной обналичкой криптовалюты в Костромской области. Известно, что операция по поимке нарушителей проходила совместно с ФСБ

По версии следствия, трое предприимчивых парней оформили более 300 банковских и сим-карт на подставных лиц. С их помощью они переводили биткоины в рубли, причем, делали это незаконно, без лицензии. Таким образом им удалось обналичить более 500 миллионов рублей.

Для того, чтобы расследовать преступление, полицейским пришлось провести серьезную работу — допросить 400 человек и провести около 30 экспертиз. Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде, им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

От успеха раскрытия экономических преступлений, кстати, напрямую зависит качество жизни простых людей.

Мы занимаемся фактами коррупции, противодействуем налоговым преступлениям, кроме этого, боремся с легализацией рынка табачной и алкогольной продукции, обеспечиваем экономический потенциал региона. Все направления работы для нас приоритетны. За счет этого мы создаем благоприятный экономический потенциал региона, чтобы все могли спокойно работать, — комментирует Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Костромской области, полковник полиции Дмитрий ПОДКОПАЕВ.

Наталья ДИЕВА.

За помощь в подготовке материала благодарим управление МВД по Костромской области.