США ответят на химатаку в любом случае

. @POTUS Trump condemns the heinous attack on innocent Syrians with banned chemical weapons. #Syria pic.twitter.com/qiEahlL3Ah

— Department of State (@StateDept) 9 апреля 2018 г.

​Президент Трамп осуждает ужасающую атаку на невинных сирийцев с использованием запрещенного химического оружия. — Госдепартамент США

Well said Amb @NikkiHaley. We condemn the chemical attack on civilians in Syria in the strongest possible terms. The world is watching. The international community must act. The Assad regime must end its barbaric behavior. As @POTUS said earlier «It can’t be allowed to happen.» pic.twitter.com/UKIEfHEBcK

— Vice President Mike Pence (@VP) 9 апреля 2018 г.

​Хорошо сказано, постпред @NikkiHaley. Мы всецело осуждаем химическую атаку на мирных жителей в Сирии. Мир смотрит. Международное сообщество должно действовать. Режим Асада должен прекратить свое варварское поведение. Как ранее сказал президент, нельзя позволить этому случиться. — Вице-президент США Майк Пенс

“History will record this as the moment when the Security Council either discharged its duty or demonstrated its utter and complete failure to protect the people of #Syria. Either way, the United States will respond. ” More from Ambassador Nikki Haley: https://t.co/08aUa0V8c7 pic.twitter.com/wH8Obr7fBs

— US Mission to the UN (@USUN) 9 апреля 2018 г.