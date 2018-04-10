Определились победители окружного городошного турнира

На Юго-Западе Москвы завершились соревнования по городошному спорту в рамках Московской межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

Первенство проходило на специализированной площадке для игры в городки, расположенной возле дома № 24/35 на улице Кржижановского.