Ещё
Определились победители окружного городошного турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Определились победители окружного городошного турнира 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
На Юго-Западе Москвы завершились соревнования по городошному спорту в рамках Московской межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
Первенство проходило на специализированной площадке для игры в городки, расположенной возле дома № 24/35 на улице Кржижановского.
По итогам соревнований победу в непростой борьбе одержала команда юных спортсменов из района Черемушки в составе: Андрей и Алексей Янко, Егор Царьков, Диана Амирахова и Ася Григорян. Второе место досталось ребятам из сборной Северного Бутова, а третью ступень пьедестала заняли городошники из Зюзина.
Твоя Газета: последние новости
На Юго-Западе Москвы состоялся турнир по настольному теннису На Юго-Западе Москвы проведен турнир роботов Волонтеры Москвы встретят болельщиков ЧМ-2018 в фан-зоне на Воробьевых горах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201820
Спортсмен рухнул под штангой11
В РФ ответили на призыв к болельщикам из США1
Радулов вновь отказался играть за сборную
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение