Определились победители окружного городошного турнира 

На Юго-Западе Москвы завершились соревнования по городошному спорту в рамках Московской межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
Первенство проходило на специализированной площадке для игры в городки, расположенной возле дома № 24/35 на улице Кржижановского.
По итогам соревнований победу в непростой борьбе одержала команда юных спортсменов из района Черемушки в составе: Андрей и Алексей Янко, Егор Царьков, Диана Амирахова и Ася Григорян. Второе место досталось ребятам из сборной Северного Бутова, а третью ступень пьедестала заняли городошники из Зюзина.