В Саратове затопило аэродром

Под воду ушла взлетная полоса. Об этом сообщили пассажиры авиарейсов, которые должны были накануне вылететь в Саратов.

В социальных сетях уточняется, что самолет компании «Саратовские авиалинии» 9 апреля не вылетел по расписанию на Москву, так как по некоторым данным, рейс задержали по причине затопления взлетной полосы.