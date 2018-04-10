В Саратове затопило аэродром 

Под воду ушла взлетная полоса. Об этом сообщили пассажиры авиарейсов, которые должны были накануне вылететь в Саратов.
В социальных сетях уточняется, что самолет компании «Саратовские авиалинии» 9 апреля не вылетел по расписанию на Москву, так как по некоторым данным, рейс задержали по причине затопления взлетной полосы.
Не смогла по этой же причине вчера вылететь в родной город и саратовская яхтсменка, Чемпионка России, участница Олимпийских игр и победительница Универсиады-2011 Людмила Дмитриева. В своем Instagram спортсменка уточнила, что не может прилететь вовремя в Саратов из Москвы, так как, с ее слов, взлетную полосу затопило от растаявшего снега. Причина, по мнению яхтсменки, в том, что снег вовремя не вывезли из аэропорта. Чемпионка просит ответственных лиц обратить на этот факт свое самое пристальное внимание.