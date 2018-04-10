Прогноз на матч Рома — Барселона: будет ли хотя бы намёк на возобновление интриги?

«Рома» — «Барселона». Прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов (10.04.2018, 21:45 мск).

Несмотря на опасения перед первым матчем Эрнесто Вальверде, «Барселоне» всё-таки удалось решить практически все вопросы, относительно прохода в полуфинал Лиги чемпионов в противостоянии с «Ромой». Да, в Риме сильно расслабляться, конечно, не стоит, но это и фактически невозможно — всё-таки до 1/4 финала ЛЧ добираются только команды с настоящими профессионалами в составе, которые не станут вдруг валять дурака. Вряд ли кто-то может допустить, что сегодняшняя «блауграна» способна с разгромным счётом проиграть «волчице». Да, год назад каталонцы пропустили 3 безответных гола в Турине, но они были тогда слабее, да и «Ювентус» явно сильнее нынешней «Ромы», особенно прошлогодний «Юве». Букмекеры снова считают, что «Барселона» выиграет матч, предлагая на чистую победу гостей сегодня коэффициент 1.67. О вопросе прохода никаких дискуссий фактически не ведётся, и если кому хочется подарить конторам свои кровные — ставьте на проход римлян.

"Рома"

Несмотря на крупное поражение в первом матче на «Камп Ноу», «Рома» должна быть довольна проведённым евросезоном — вряд ли кто-то до начала группового этапа мог представить, что римляне заберутся так высоко. Первое место в своём квартете подарило команде Эусебио ди Франческо в 1/8 финала донецкий «Шахтёр», которого в тяжёлой борьбе удалось одолеть за счёт забитого гола на чужом поле (1:2, 1:0). Неделю назад «Рома» толком ничего не могла противопоставить «Барселоне» — соперник даже вынудил римлян дважды поразить собственные ворот. Были итальянцы недовольны судейством в первом матче, но это явно не ключевая причина их крупного поражения.

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Если вылет от «Барселоны» читался заранее, то неудача «Ромы» в субботнем домашнем матче от «Фиорентины» (0:2) подарила массу проблем «волчице». Болельщики «джаллоросси» и руководство клуба должны запасаться успокоительными на концовку сезону, так как их команда снова оказалась в Серии А на грани вылета из лидирующей четвёрки, что значит риск остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. В ближайшее воскресенье «Роме» предстоит сыграть ключевой матч в национальном чемпионате — дерби с «Лацио».

Под вопросом: Дженгиз Юндер.

Под угрозой дисквалификации: Костас Манолас и Диего Перотти.

"Барселона"

Несмотря на постоянные высказывания различных опасений и преувеличении силы соперников со стороны Эрнесто Вальверде, до настоящего времени сезон для «Барселоны», можно сказать, складывается весьма спокойно, в том числе и в Лиге чемпионов. На групповом этапе каталонцы встречались с «Ювентусом», которого без особых проблем оставили позади. Возможно, были у болельщиков какие-то опасения после первого матча в 1/8 финала против «Челси» (1:1), который команда едва не проиграла, но в ответной встрече всё стало на свои места — крупная победа 3:0. В противостоянии с «Ромой» «сине-гранатовые» уже в первом матче победили крупно, причём визуально казалось, что «Барселона» не играла на максимальных оборотах, и в любой момент была способна прибавить, чтобы ещё более укрепить своё преимущество.

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Что касается Ла Лиги, там ждать осталось совсем недолго — через несколько туров «Барселона» досрочно обеспечит для себя чемпионский титул, о чём свидетельствует имеющийся отрыв от ближайшего соперника на 11 очков. В минувший уик-энд каталонцы добыли дежурную победу дома над «Леганесом» (3:1), а Лионель Месси оформил хет-трик. Более интересным для «Барселоны» выглядит предстоящий финал Кубка Испании с «Севильей», с которой предстоит сыграть в Мадриде, накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов.

Не сыграет: Люка Динь (травмирован).

Под угрозой дисквалификации: Серхи Роберто.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 1» покажет матч «Рома» — «Барселона» в прямом эфире. Старт трансляции запланирован на 21:30 по московскому времени. В текстовом формате трансляция будет доступна на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Интересно, что победа недельной давности стала лишь второй для «Барселоны» в пяти очных встречах с «Ромой»: +2=2-1, разница мячей 12:7. В Риме каталонцы ранее «волчицу» не обыгрывали — поражение 0:3 в 2002-м году и ничья 1:1 в 2016-м году. Единственный выездной гол «блауграны» в ворота «Ромы» записал на свой счёт Луис Суарес с паса Ракитича.

Интересные факты

"Рома" на предыдущей стадии прошла украинский «Шахтёр» (1:2, 1:0);

"Рома" впервые за 10 лет пробилась в четвертьфинал ЛЧ. Выше этой стадии римляне никогда не взбирались;

"Рома" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-2, 2:7);

"Рома" не пропустила ни одного гола во всех четырёх домашних матчах нынешней Лиги чемпионов (+3=1-0, 5:0);

В семи последних домашних матчах «Ромы» в Лиге чемпионов проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт»;

В последних трёх очных матчах «Ромы» и «Барселоны» проходила ставка «Обе забьют»;

"Барселона" на предыдущей стадии прошла английский «Челси» (1:1, 3:0);

"Барселона" в 11-й раз подряд играет в четвертьфинале ЛЧ, но в последних четырёх сезонах каталонцы трижды вылетали на этой стадии;

"Барселона" имеет 18-матчевую беспроигрышную серию (+13=5-0, 40:9);

"Барселона" имеет 10-матчевую беспроигрышную серию в Лиге чемпионов (+6=4-0, 17:3);

В последних шести матчах «Барселона» забивала не менее двух голов;

В последних шести выездных матчах Лиги чемпионов «Барселона» выиграла лишь однажды (+1=3-2, 2:8);

"Барселона" сыграла вничью 3 последних выездных матча в Лиге чемпионов (0:0, 0:0, 1:1);

Больше 76% своих голов в нынешней Лиге чемпионов «Барселона» забивает во вторых таймах;

Нападающий «Барселоны» Месси забил 7 голов в последних пяти матчах.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"