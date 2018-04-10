10 самых странных звезд Млечного Пути

Один из самых известных астрофизиков Карл Саган однажды назвал Солнце «обычной, даже посредственной звездой». Большинство из более чем ста миллиардов звезд в Млечном Пути являются будничными и обычными, но за многие годы изучения звездного неба астрономы нашли много необычного и интересного. Во Вселенной, ограниченной только законами физики, звезды иногда перестают быть обычными и становятся очень странными.

Звезда Пшибыльского

В созвездии Центавра, помимо широко известной звездной системы Альфа Центавра — трех звезд, которые составляют нашу ближайшую соседнюю звездную систему, также скрывается одна по-настоящему странная звезда — звезда Пшибыльского, или HD 101065, масса которой примерно вчетверо превышает массу Солнца.

Звезды являются огромными «котлами», создающими в процессе термоядерного синтеза более тяжелые элементы чем, те из которых состоят они сами. Все бы ничего, но в спектре звезды Пшибыльского обнаружены такие элементы, которые обычно в звездах не наблюдаются, например, уран. В спектре нашего Солнца, как и в спектрах подавляющего большинства известных нам звезд, нет ничего тяжелее, чем никель, который является 28 номером периодической таблицы. Фактически, Звезда Пшибыльского, на своей поверхности синтезирует такие тяжелые элементы, которые образуются только в таких событиях, как взрыв сверхновых.

Джейсон Райт , астрофизик, изучающий астробиологию в штате Пенн, назвал эту звезду своей «любимой астрофизической загадкой». Он говорит, что большинство из этих элементов имеют короткие периоды полураспада, поэтому что-то может их пополнять. Поиски небольшого пульсара, который мог бы объяснить странное поведение звезды, потерпели неудачу.

Одна из теорий заключается в том, что это просто инопланетяне сбрасывают свой мусор в звезду.

В общем, на данный момент, научного объяснения этой загадки нет, астрофизики продолжают наблюдать за звездой Пшибыльского.

Звезда Табби

Обычно, планета, проходящая перед звездой с определенной периодичностью, понижает светимость звезды примерно на 1%. Регистрация таких изменений проводилась космической обсерваторией Kepler, в рамках программы поиска экзопланет.

В сентябре 2015 года несколько астрономов опубликовали результаты исследований изменений светимости звезды, которые привлекли внимание мировых СМИ. То, что заинтриговало астрономов в этой обычной звезде, заключалось в том, что транзитный объект изменял ее светимость на целых 20 процентов, причем на протяжении различных промежутков времени (от 5 до 80 дней).

Этот объект должен был быть чем-то намного большим, чем планета. Группа исследователей возглавляемая Табетой Бояджян, предложила ряд сценариев того, что может происходить. Он включал в себя, например, рой комет или, как один из вариантов, искусственный объект, созданный высокоразвитой инопланетной цивилизацией. Идея заключалась в том, что объект мог быть искусственной структурой типа сферы Дайсона, аккумулирующей энергию звезды.

Официально названная KIC 8462852, неофициально — звезда Табби, в честь Табеты Бояджян, звезда находится на расстоянии 1200 световых лет от созвездия Лебедя и примерно в 1,4 раза тяжелее Солнца.

Последующие наблюдения, склонили ученых к тому, что объект, так сильно изменяющий светимость звезды Табби, вероятнее всего является облаком пыли. Тем не менее астрономы пока не видели ничего подобного в других звездных системах.

PSR J1719-1438b

Нейтронные звезды сами по себе довольно странные объекты, они возникают в результате вспышек сверхновых и состоят из нейтронной сердцевины и сравнительно тонкой коры, образованной из тяжелых атомных ядер и электронов. При массе сравнимой с массой Солнца, радиус нейтронной звезды обычно не превышает 20 километров. Большинство из них вращаются со скоростью до нескольких сотен оборотов в секунду и являются пульсарами, при вращении они создают всплески направленного излучения разного типа. Планеты у пульсаров тоже очень странные, они также являются продуктом вспышки сверхновой.

Среди всех известных на данный момент пульсаров, выделяется PSR J1719-1438, а точнее его планета PSR J1719-1438b, которую называют «алмазной планетой» и представляет она собой плотный кусок углерода, из-за колоссального давления превратившийся в огромный алмаз. На данный момент это самая плотная планета из всех известных науке, её плотность превышает плотность воды в 23 раза. Вероятно, сначала этот объект был небольшой звездой, вращавшейся вокруг более крупной звезды. Когда более крупная звезда взорвалась сверхновой, она, удалила все газы из маленькой звезды и сгустила ее. Исходя из этого, эту планету можно назвать странной мертвой звездой. Другим, ещё более странным объяснением, является кварковая природа PSR J1719−1438b.

HD 140283

На данный момент возраст Вселенной составляет 13.8 млрд лет. Возраст HD 140283, может составлять примерно 14.2 млрд лет с погрешностью в 1млрд лет. Звезда, неофициально называемая «звездой Мафусаила», имеет все химические маркеры звезд второго поколения, которые возникли из газов и пыли, образовавшихся после первых звезд во Вселенной.

Оценки возраста звезды основаны на её составе, яркости и расстоянии, звезда находится на расстоянии 190 световых лет от Земли. Её минимальный расчетный возраст составляет от 13,26 до 15,26 млрд лет. Получается, что, даже, если HD 140283 не старше Вселенной (что, конечно, невозможно, согласно текущим представлениям ученых о возникновении нашей Вселенной), она как минимум является самой старой звездой их всех известных человечеству.

HE 0437-5439

Большинство звезд нашей галактики имеют фиксированную орбиту и вращаются вокруг её центра. Но HE 0437-5439 двигается за пределы галактики на скорости 2 575 000 километров в час.

Вероятно, звезда была сформирована вблизи центра Млечного Пути 30 млн лет назад. Встретившись со сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики «Стрельцом А*», звезда совершила гравитационный маневр и начала свое путешествие в межзвездное пространство.

При этом есть в её движении есть несколько расхождений с предполагаемой траекторией — учитывая местоположение звезды в данный момент, она улетела слишком далеко для своего возраста. Ученые предполагают, что раньше это была не одна, а три звезды, которые слишком близко подошли к «Стрельцу А*», вырвались наружу, а после слились в одну более молодую, яркую звезду.

Вега, одна из самых ярких звезд на ночном небе. Она находится на расстоянии в 25 световых лет от Земли, являясь одной из самых близких к нам звезд.

Одной их главных особенностей Веги является то, что она имеет форму эллипсоида вращения, происходит это, потому что она вращается очень быстро, скорость вращения на экваторе превышает 230 километров в секунду, что составляет 88% от первой космической для Веги скорости (скорости при которой звезда быстро начала бы терять свою массу), для сравнения, наше Солнце имеет скорость вращения на экваторе 2 километра в секунду. Из-за быстрого вращения температура полюсов превышает температуру экватора на 23 процента. Кроме того, вокруг звезды вращается большое пылевое облако, разогретое ей и излучающее большое количество инфракрасного излучения.

На данный момент ученые до конца не знают, почему Вега вращается так быстро, наблюдения за ней продолжаются. Вега является ярким примером того, что даже ближайшие к нам звезды скрывают от нас множество тайн.

HV 2112

Может ли одна звезда существовать в другой? Может! И именно такой объект, вероятно, и представляет из себя HV 2112.

В 1977 году физики Кип Торн и Анна Житков предположили, что существует теоретический класс звезд, называемых объектом Торна-Житков. Объект представляет собой красного гиганта или сверхгиганта с нейтронной звездой в качестве ядра, он образуется в результате слияния двух звезд, когда нейтронная звезда входит в верхние разреженные слои сверхгиганта и по спиралевидной траектории достигает его ядра, попутно поглощая его. Если масса суммарного ядра превысит предел Оппенгеймера — Волкова, то ядро превратится в черную дыру и случится взрыв сверхновой, если не достигнет, то образуется объект Торна-Житков.

В 2014 году при помощи Магеллановых телескопов в Чили был открыт первый кандидат в объекты Торна-Житков, названный HV 2112. В своей оболочке он содержит большое количество лития, молибдена и рубидия, из-за чего имеет весьма необычный спектр.

Мира представляет из себя двойную звезду в созвездии Кита. Первая звезда — красный гигант, который стремительно теряет свои внешние слои, причем происходит это неравномерно, поэтому свечение второй звезды пульсирующее и переменное.

Необычным также является исполинский хвост, подобный тем, что оставляют кометы приближаясь к Солнцу, он тянется за Мирой на целых 13 световых лет. Для сравнения, расстояние до ближайшей к нам звезде — Проксиме Центавра — 4.22 световых года.

EBLM J0555-57 Недавние достижения в инфракрасных датчиках и оптике телескопов дали астрономам новое представление о самых маленьких звездах нашей галактики.

Эти звезды называются ультрахолодными карликами, TRAPPIST-1 является, самым известным примером такого объекта. Это звезда размером с Юпитер, которая все еще выделяет тепло и свет, синтезируя водород в гелий, её масса составляет всего 8,9% от массы Солнца.

Но ультрахолодные карлики в тройной звезде EBLM J0555-57 практически достигают границы разделяющей звезды и коричневых карликов. На данный момент это самые маленькие из всех обнаруженных звезд главной последовательности. EBLM J0555-57Ab имеет массу около 8,1% от массы Солнца, а её радиус совпадает с радиусом Сатурна.

UY Щита

Представьте себе, звезду, размер которой больше чем орбита Юпитера, в которой путь фотона от центра до поверхности займет целых 43 минуты. Такая звезда существует и называется она UY Щита. Она представляет собой самую большую из всех известных нам звезд. Яркий красный гипергигант имеет радиус, превышающий солнечный в 1708 раз, т.е. диаметр этой звезды равен 2.4 млрд километров, её объем превышает объем Солнца в 5 млрд раз.

При этом масса UY Щита составляет всего 10 солнечных, она имеет крайне низкую плотность, для сравнения, самая массивная звезда в нашей галактике тяжлее солнца в 120 раз. UY Щита сгорает быстрее всех других известных нам звезд.