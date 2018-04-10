Авторы «Мира Дикого Запада» собрались заспойлерить весь второй сезон сериала, чтобы этого не сделали фанаты

Создатели вдохновились примером «Игры престолов», где сюжет был частично известен из книг.

10 апреля на Reddit прошла сессия вопросов и ответов с авторами сериала «Мир Дикого Запада» Джонатаном Ноланом и Лизой Джой. Они рассказали о своём «крайне противоречивом» плане, который потенциально сможет оградить фанатов от спойлеров.

Нолан и Джой заявили, что если их пост наберёт больше тысячи голосов «за», то они опубликуют на Reddit видео с сюжетом второго сезона.

Если вы согласитесь, то мы опубликуем видео с сюжетом (всеми поворотами и твистами) второго сезона. Буквально всё. Голосуйте «за».

Это новый век и новый мир с точки зрения отношений между теми людьми, которые делают шоу, и сообществом, которое его смотрит. И доверие играет здесь важную роль. Актёрский состав также участвовал в принятии этого решения, и он его полностью поддержал.

Если этот пост наберёт 1000 голосов «за», то мы выложим видео.

Нолан и Джой считают, что таким образом смогут оградить фанатов от нежелательных сюжетных подробностей. Те зрители, которые захотят узнать спойлеры, просто посмотрят ролик, а остальные будут избегать видео.

К тому же авторы сериала предполагают, что фанаты, которые узнают о сюжетных поворотах заранее, смогут оградить от них других участников сообщества и помогут отличить теории от реальных спойлеров.

Создатели «Мира дикого запада» вдохновились примером «Игры престолов». Так во время показа пятого сезона, фанаты, которые знали сюжет, защищали других зрителей от спойлеров.

Тем не менее не все участники Reddit поверили в альтруизм авторов сериала. Нашлись и те, которые предположили, что посредством видео Нолан и Джой хотят лишь запутать фанатов. Представитель HBO подтвердил, что план с публикацией ролика — это инициатива авторов «Мира Дикого Запада».

На момент публикации материала оригинальный пост на Reddit набрал уже больше 2 тысяч голосов «за».

Премьера второго сезона «Мира Дикого Запада» запланирована на 22 апреля.

#мирдикогозапада #кино