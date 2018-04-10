Алексея Тищенко избрали президентом Федерации бокса Омской области

Об этом сообщается на официальном сайте общественной организации.

На прошедшей недели состоялось общее собрание Федерации бокса Омской области. По решению участником заседания новым президентом региональной Федерации бокса избран двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко

В настоящее время в Омске идёт подготовка к проведению Всероссийских соревнований по боксу. Турнир пройдёт в нашем городе с 18 по 21 апреля. Соревнования посетят боксёр Рахим Чахкиев и юморит Николай Лукинский

«Всероссийский турнир более перспективен в плане развития наших омских боксеров. Им не надо никуда ехать, чтобы выполнить норматив мастера спорта. Международный турнир такой возможности не давал», — приводит слова Алексея Тищенко ИА «Город 55».

Напомним, турнир имени Алексея Тищенко проводится в Омске с 2015 года.