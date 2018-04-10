Ни рубля из бюджета: Грымов показал, каким нужно видеть Орел

Советник врио губернатора Орловской области Юрий Грымов опубликовал 9 апреля ролик о красотах зимнего Орла.

«Сделали ролик, между прочим, без привлечения московских сил, а жителями Орла! *Для интересующихся, ни рубля из бюджетных денег! Вскоре будет такой же вариант по лету и осени!» — написал Юрий Грымов.

Действительно, красота. Нельзя не согласиться, что нежный снег усиливает впечатление мягкости и округлости городских линий. Сияющие в вечерних сумерках фонари, словно гирлянды на праздничной елке. Уходящее в закат солнце окрашивает мир в теплые розовые тона снов.

Но коренной житель увидит за памятником Тургеневу развалины памятника «Домик Лизы Калитиной» (совершенно обоснованно обойденные вниманием авторов ролика). А дыры в куполе Успенского собора умело спрятаны в тенях.