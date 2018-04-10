Четыре чемпиона ОИ выступят на ЧЕ-2018 по борьбе в Дагестане в составе зарубежных сборных 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Четыре олимпийских чемпиона включены в заявки зарубежных сборных на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Европейского совета Объединенного мира борьбы (UWW-Europe) Георгий Брюсов.
"Вчера вечером президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович в штаб-квартире организации в Корсье— сюр-Веве провел рабочую встречу, посвященную ходу подготовки к предстоящему чемпионату Европы, — сказал Брюсов. — Я проинформировал главу UWW о том, что Россия выполнила все обязательства по визовому обеспечению. При поддержке МИД оперативно получили визы делегации 34 стран, которые уже подали заявки на турнир. В начале марта во время инспекционного визита в Дагестан Ненад Лалович подчеркивал, что в Каспийске выступят все европейские звезды борьбы".
"Составы команд еще формируются, но уже сейчас можно говорить, что ведущие борцовские сборные Европы привезут в Каспийск сильнейшие составы. В системе управления турнирами UWW Athena уже зарегистрированы три победителя Олимпиады-2016 Таха Акгуль (Турция), Владимир Хинчегашвили (Грузия) и Артур Алексанян (Армения), победитель ОИ-2012 Шариф Шарифов (Азербайджан), а также 16 призеров Игр в Рио-де-Жанейро", — рассказал собеседник агентства.
По словам Брюсова, к сегодняшнему дню зарегистрировали сборные своих стран для участия в чемпионате Европы национальные федерации спортивной борьбы Армении, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Македонии, Голландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Сербии, Швейцарии, Словакии, Швеции, Турции и России.