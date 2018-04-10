Прорыв в истории советского спорта: чего стоила золотая медаль нашей пловчихе

Галину Прозуменщикову (по первому мужу Степанову) называли «золотой рыбкой». Она действительно исполняла желания, но не одного человека, а миллионов болельщиков. С трех Олимпиад Прозуменщикова привозила медали. До нее советские пловцы не поднимались на верхнюю ступеньку олимпийского пьедестала. Она стала пятнадцатикратной чемпионкой СССР, шестикратной рекордсменкой мира, девятикратной рекордсменкой и трехкратной чемпионкой Европы.

Если бы четырехлетняя Галя узнала о своем звездном будущем, она бы никогда этому не поверила, потому что больше всего боялась…воды. Лестница к пьедесталу Галина родилась в 1948 году, в Севастополе. Казалось бы, вот откуда любовь к воде и плаванию. На самом деле до 11 лет девочка была очень далека от этого: в четыре года, прогуливаясь по Приморскому бульвару, Галочка поскользнулась на лестнице, спускавшейся к волнам, упала в море и нахлебалась соленой воды. Поистине, путь к вершине иногда начинается с падения.

Все изменилось после того, как в школу, где училась Галя, пришла тренер Елена Алексеенко . Она пригласила ребят на занятия в бассейн, и Галина решила пойти — чтобы избавиться от страха перед водой. Ведь крытых бассейнов тогда в Севастополе не наблюдалось, моря было вполне достаточно, и занятия проходили на пространстве, отгороженном от «остального» моря всего лишь брезентом.

В детской спортивной школе девочке понравилось. Во-первых, занимались в форме игры — Алексеенко была опытным тренером и умела заинтересовать школьников. А во-вторых, у Гали все получалось лучше, чем у других девочек, ей приятно было чувствовать себя ловкой и сильной.

К 13 годам Галя получила первый разряд по плаванию. Еще через год стала мастером спорта. Прозуменщикова установила новый юношеский рекорд Советского Союза на 100-метровой дистанции, затем была лучшей в соревнованиях на приз газеты «Комсомольская правда» в Москве. Способную юную пловчиху отправили в Лейпциг, на чемпионат Европы.

Источник: wikimedia.org Новая дистанция Галина получала неподдельное удовольствие от тренировок и соревнований, а больше всего ей нравилось плавать стометровку брассом: эта дистанция предполагает наряду с высокой скоростью мягкость и плавность движений, и Галине это очень подходило.

Поэтому спортсменка задумалась, когда ей предложили войти в сборную страны и тренироваться там: в случае согласия нужно было тщательнее осваивать олимпийскую дистанцию 200 метров, а там совсем другая особенность, другая стратегия. И все же Галина решилась на это — и не ошиблась.

Способности позволили ей быстро освоить 200-метровую дистанцию. Девушка участвует в соревнованиях, ставя все новые рекорды. Весь 1964 год, прошедший в ожидании Олимпийских игр, Прозуменщикова упорно тренируется. Она установила новые рекорды в Великобритании и в Германии. Перерезанная мечта Неожиданно на предолимпийский сборах Галину настигает жуткий приступ. Оказалось, аппендицит. Врачи настаивают на немедленной операции, на одной чаше весов жизнь спортсменки и олимпийские перспективы, тут уж не до выбора.

Пока спортивное начальство в полной растерянности думало, кем заменить Прозуменщикову, тренер Елена Лукьяновна, которую единственную пускали в палату, убеждала свою подопечную, что произошедшее — не приговор. И через две недели Прозуменщикова со свежим швом вышла на тренировку, а на отборочном чемпионате страны сумела стать второй на двух дистанциях.

Источник: wikimedia.org На Олимпиаду в Токио Прозуменщикова отправилась с одной мыслью: только победа! Любопытно, что и в Японии не обошлось без падения: Галя свалилась с велосипеда и на тумбочке стояла с разбитой коленкой.

Она стала первой, установив олимпийский рекорд на дистанции 200 метров. Другая наша спортсменка, Светлана Бабанина, которая еще накануне была серьезной соперницей для Галины, заняла третью ступеньку пьедестала почета. Это был звездный момент советского плавания.

Спустя два года Прозуменщиковой пришлось вступить в борьбу с молодой пловчихой из Москвы Ириной Поздняковой. Было нелегко, но сказался бойцовский характер Галины — она продолжала побеждать.

Ирина Позднякова, Галина Прозуменщикова, Джил Слэттери, 1966 год, Чемпионат Европы. Источник: wikimedia.org Не надо оваций Источник: wikimedia.org В 1966 году, продолжая упорно тренироваться, Прозуменщикова поступила на факультет журналистики МГУ — ей всегда была интересна эта профессия, особенно после того, как она поездила по разным странам.

Новые соревнования приносили новые трудности, которые приходилось преодолевать. Одну из таких «трудностей» звали Кэти Болл — американская пловчиха считалась настоящей звездой спорта у себя на родине.

В 1968 году девушки соревновались на Олимпиаде в Мехико, в высокогорной местности, что создавало дополнительные сложности из-за разреженного воздуха. Ценой огромного напряжения Галине удалось привезти с Олимпийских игр серебряную и бронзовую медали — по результатам на дистанциях 100 и 200 метров.

В 1969 году у Галины родилась дочь, но молодая пловчиха не собиралась расставаться с большим спортом, продолжая завоевывать медали на различных соревнованиях. Ее не останавливали ни травмы, ни появление новых соперниц.

В 1970 году Галина начала тренироваться в ЦСКА у Виталия Ивановича Сорокина . Он называл ее идеальной спортсменкой, отнюдь не только за результаты, а восхищаясь ее человеческими качествами: трудолюбием и скромностью. Известен такой случай. Галя, уже под фамилией Степанова, попросила директора московской школы разрешить ей тренировки в спортзале, пока там нет детишек. Директор не знал в лицо знаменитую Прозуменщикову, а неизвестной ему «мамаше» Степановой отказал. И Галина не стала бить себя в грудь и распространяться о собственных регалиях. Не старея душой Настал момент, когда из спорта пришлось уйти. Это произошло после участия Галины в Московской универсиаде 1973 года, после медалей на трех Олимпийских играх.

Бронзовый пьедестал Прозуменщиковой на Олимпиаде в Мюнхене, 1972 год. Источник: wikimedia.org Началась новая жизнь — Прозуменщикова работала спортивным журналистом в «Известиях» , но поняла, что это — не для нее. Она долгое время тренировала детей, повторяя, что «от притяжения бассейна не уйти».

В начале 90-х Галина начала принимать активное участие в ветеранских соревнованиях, привозила медали, в том числе золотые, с европейских соревнований и была одним из зачинателей и пропагандистов российского ветеранского плавания.

У нее выросли дочь и сын. Галина Николаевна была хранительницей домашнего очага, обожала готовить для семьи разные вкусности. Ее не стало в 2015 году — ей было всего 66 лет. Кстати: Какими бы высокими ни были достижения спортсменов — в Советском Союзе это слабо подкреплялось в материальном плане. Например, за победу на Олимпийских играх в Токио Прозуменщиковой заплатили 1600 рублей. Олимпиада в Мюнхене принесла спортсменке 230 долларов. Поэтому работа тренером для нее была не только удовольствием, но и способом как-то продержаться «на плаву», правда, зарплата у Галины была совсем небольшая, она сама признавалась журналистам — если бы не работа мужа, неизвестно, как бы семья выживала.